В Карпатах травмировались семеро туристов

9 февраля неподалеку от поселка Славское и села Волосянка Сколевского района Львовской области, на горах Тростян и Высокий Верх, во время катания на лыжах были травмированы семь туристов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на помощь пострадавшим оперативно прибыли работники местных горных поисково-спасательных пунктов МЧС, которые оказали им медицинскую помощь и доставили в больницу.