Самый большой сальтисон Украины (фото)

9 февраля в Евпатории приготовили самый большой в Украине сальтисон – изделие из мяса и мясопродуктов. По замыслу организаторов, сальтисон весом более 100 кг сделан в форме Крымского полуострова, длина - 2 м, ширина - 1 м, высота - 22 см.

Достижение евпаторийцев зафиксировали официальные представители национального проекта Книги рекордов Украины - аккредитованного партнера Книги рекордов Гиннеса.

«Отведать гигантский сальтисон смогут все свидетели кулинарного рекорда», - отмечают организаторы.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН