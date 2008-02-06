Мать Бритни Спирс обвиняет в болезни дочери ее менеджера

Менеджер американской певицы Бритни Спирс, которая находится в психиатрической больнице, Сэм Лутфи заставил ее принимать наркотики и пытался контролировать жизнь певицы, заявила мать поп-звезды Линн Спирс.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, в отношении 33-летнего менеджера уже вынесен судебный приказ, согласно которому Лутфи впредь запрещается контактировать с певицей.

"Они познакомились в октябре 2007 года, когда он (Лутфи) вдруг переехал к Бритни и попытался взять под свой контроль ее жизнь, дом и деньги... Он заставлял ее принимать наркотики, порезал телефонные провода и забрал зарядные устройства для ее мобильного. Он кричит на нее. Он хочет полностью ее контролировать", - пишет Линн Спирс в заявлении на шести страницах, где она рассказывает о том, что Лутфи бил Бритни и говорил, что она "недостойна своих детей".

В понедельник стало известно, что Бритни Спирс по решению врачей останется в психиатрической больнице, куда она была доставлена на минувшей неделе, еще на 14 дней.

Спирс должна была выйти из больницы в воскресенье, однако врачи решили продлить ее нахождение в психиатрическом госпитале при медицинском центре UCLA. Принимая решение о продлении срока госпитализации, медики сослались на статью в законодательстве штата Калифорния, в соответствии с которой пациент может быть удержан в больнице для лечения, если экспертиза посчитает, что его поведение может быть опасным как для окружающих, так и для самого себя.