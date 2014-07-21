УПЦ МП доставила в Славянск 7 тонн гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в Киевской епархии УПЦ МП, помощь была собрана в столичных приходах. Сбор помощи, ее транспортировку организовали социальный отдел Киевской епархии и отдел внешних церковных связей церкви.

Колонна с гуманитарным грузом состояла из трех автобусов. Группу возглавил клирик Киевской епархии протоиерей Захария Керстюк, который имеет опыт служения в горячих точках, в частности, в Ливии и Сирии.

”В субботу, 19 июля, в 4 часа утра колонна с гуманитарной помощью отправились от Киево-Печерской лавры. Проезжая блокпосты украинской армии, священнослужители общались с украинскими военными, которым дарили молитвословы, а также передавали часть помощи, за что солдаты благодарили и встречали группу радушно”, - рассказали в Киевской епархии. В воскресенье, 20 июля, после литургии в храме святого Александра Невского в городе Славянске киевские священники раздавали помощь жителям города. Помощь смогли получить около 1500 человек. ”Привезенного груза не хватило всем нуждающимся, потому необходимость в помощи жителям Славянска очень велика. Планируется, что ОВЦС УПЦ совместно с социальным отделом Киевской епархии, по мере сбора гуманитарной помощи в приходах Киева, будет организовывать отправку грузов на восток с адресной доставкой продуктов и вещей первой необходимости”, - отметил протоиерей Керстюк.