Тернопольчанин пытался покончить с собой в киевском метро

В Киевском метрополитене сегодня временно останавливалось движение поездов из-за попытки самоубийства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, по предварительным данным, мужчина (1979 г. р.), который пытался покончить с собой, приехал в столицу из Тернопольской области. Совершить самоубийство решил самостоятельно, о чем свидетельствуют очевидцы события.

На место инцидента вызывалась бригада скорой помощи.

По официальной информации метрополитена, для извлечения пострадавшего, который находился под первым вагоном поезда на станции “Университет”, в 9.43 на І колее было снято напряжение с контактного рельса. После того, как пострадавшего подняли на платформу, в 9.50 напряжение было подано, и движение поездов возобновилось.