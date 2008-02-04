В Харькове за 4 минуты сгорел троллейбус
18:51, 04 февраля 2008Разное
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Водитель пытался потушить пламя
В Харькове сегодня утром сгорел троллейбус в результате короткого замыкания.
Никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал НТН.
Пожар вспыхнул в 9 часов утра в одной из машин 31-го троллейбусного маршрута, который соединяет два крупных района города.
Из-за замыкания загорелась проводка в кабине водителя. Он немедленно остановил троллейбус, открыл пассажирские двери и попытался затушить пламя. Однако за четыре минуты, согласно информации НТН, машина сгорела.
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