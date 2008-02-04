В Харькове за 4 минуты сгорел троллейбус

В Харькове сегодня утром сгорел троллейбус в результате короткого замыкания.

Никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал НТН.

Пожар вспыхнул в 9 часов утра в одной из машин 31-го троллейбусного маршрута, который соединяет два крупных района города.

Из-за замыкания загорелась проводка в кабине водителя. Он немедленно остановил троллейбус, открыл пассажирские двери и попытался затушить пламя. Однако за четыре минуты, согласно информации НТН, машина сгорела.