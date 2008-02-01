В Киеве горел 16-этажный жилой дом

Сегодня в Святошинском районе Киева горел 16-этажный жилой дом.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МНС в Киеве, пожар возник около 16.00 по адресу: ул. Гната Юры, 18-а. В 16.14 информация о пожаре поступила к дежурному МНС.

На месте происшествия пожарные выяснили, что пламя через мусоропровод охватило этажи с 7-го по 14-й. В 17.47 пожар был локализован.

По информации пресс-службы столичного МНС, эвакуация людей происходила по их желанию, поскольку, по предварительным данным, пламя не повредило квартиры.

На ликвидации пожара работали 17 единиц пожарной и специальной техники, 8 пожарных подразделений из Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

В МНС отметили, что заторы на дорогах и игнорирование водителями спецсигналов пожарных автомобилей не позволили пожарным раньше прибыть на место происшествия.