В Киеве иномарка упала в Днепр (фото)

Сегодня ночью в Киеве водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением и пробив ограждение Набережного шоссе, упал в Днепр.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киеве, инцидент произошел около 1.30. По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ-540 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Мицубиши-Лансер», после чего, пробив ограждение набережной, машина упала в Днепр.

У водителя «пострадавшего» автомобиля сотрудники скорой помощи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, однако от госпитализации он отказался.

Фото Магнолии ТВ