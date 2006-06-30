Россияне не видят социально-экономических ”достижений” Путина

Сегодня в России в масс-медиа не позволено говорить об ухудшении социально-экономической ситуации. Газеты, телевиденье, радио по указке свыше активно рисуют радужную картину «достижений», призванные демонстрировать населению, что жить можно и без демократии и экономических свобод. СМИ обязаны убеждать россиян в том, что за границей живется еще хуже, чем в самой России, укреплять антизападные настроения.

Публикации «аналитиков» о радужной ситуации в России наводняют также Интернет. Они направлены скорее на жителей «ближнего зарубежья», которые не знают о тех проблемаъ, которые сегодня переживает РФ.

Провал экономической политики российские власти пытаются компенсировать за счет повышения цен на энергоносители, продаваемые за рубеж, в том числе для дружественной Беларуси.

Россиян всячески пытаются отвлекать от проблем бедности, нагнетая антизападную, антиамериканскую истерию. Кремль панически боится наступления демократии и пытается дискредитировать само это понятие.

Так власть пытается уберечь себя от бунта, ибо бунт в России – это... страшно даже подумать.

Что же о социально-экономической ситуации России думают сами рядовые россияне (а не специально подготовленные «аналитики»)?

Об этом можно судить из вопросов, присылаемых гражданами России Президенту Владимиру Путину, который через несколько дней собирается дать конференцию в Интернет. Вот отрывки из некоторых вопросов: - Прошло уже 7 лет вашего президентства, народ как был нищим, так им и остается. Сколько, по вашему мнению, нужно времени, чтобы мы стали жить достойно? (Александр, 26 лет)

- Россия - самая богатая страна в мире. Почему мы живем в нищете? Если Вы не можете ничего сделать, дайте власть людям, которые сделают народ России богатым и уважаемым во всём мире. Президент страны должен жить ради людей. Вы уничтожили тысячи людей и должны ответить за это. (Владимир, 32 года, Москва)

- В России было 30 млн. человек за чертой бедности сейчас их 20 млн. Все министры экономики радуются что они "вытянули" 10 млн. из черты бедности, но эти 10 млн. просто умерли! Какие меры вы предпримете, чтобы люди не умирали от голода и жили не на 1500 рублей (1600 они отдают за коммунальные услуги)! (Владимир)

- Владимир Владимирович, почему народ, который поверил Вам и проголосовал за Вас, социально не защищён и беден? Почему Ваш народ продолжает жечь свечи в то время, когда всё продаётся за рубеж для благосостояния отдельных личностей? (Анатолий.)

- Владимир Владимирович, странно как-то получается. Вроде бы мы богатая страна. Нефти, газа и сырья у нас столько, что хватит на столько веков. Так вот почему же мы живем так? Почему в нашей стране одна нищета? Неужели Вы не видите? (Алексей, 17 лет, Москва)

- Помогите советом: как не умереть (в буквальном смысле) с голода, получая 4500 рублей в месяц, имея маленького ребенка и долги перед коммунальщиками? (Ирина, 25 лет)

- Вы знаете, что центр Москвы все процветает, а другие города, к примеру, город первого салюта Орел, становятся все грязнее и все беднее?! (Elena.)

- Уважаемый Президент, скажите, пожалуйста, когда зарплата сотрудников милиции будет хотя бы иногда повышаться? Ведь так продолжаться дальше не может. Платим за услуги и прочее уже по европейским ценам, а зарплата ниже, чем у отсталых стран. (Андрей, 36 лет, Москва)

- Учителям подняли зарплату, но только за счет самих учителей. Им снизили количество часов, а цена за часы осталась прежней, и получается, с учетом инфляции в России, что у них зарплата не только не увеличивается, но даже уменьшается. (Даниил, Краснодар)

- Уже не однократно задаю Вам вопрос. Я в 2005г. окончила вуз, работаю при этом учреждении инженером, оклад 1700 руб. (около 300 грн. – Автор). Как же можно прожить на такую заработанную плату, когда прожиточный минимум 2500 руб.? (Екатерина, 23 года, г. Волгоград)

- Я работаю в налоговой инспекции. Оклад 1200 рублей (220 грн. – Автор). Как считаете, я могу позволить себе съездить себе куда-нибудь или купить квартиру? Чисто арифметический вопрос. (Екатерина, 23 года)

Егор Буданов