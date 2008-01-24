В Жулянах таможня изъяла 12кг радиоактивных материалов

Несанкционированный ввоз радиоактивного материала на территорию Украины зафиксирован работниками Киевской региональной таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, три полиэтиленовых пакета с гранулированным минеральным веществом коричнево-черного цвета были выявлены в пункте пропуска «Киев-аэропорт» (Жуляны) во время проверки международного экспресс-отправления, которое поступило одному из отечественных частных предприятий из Бразилии. Во время проверки данного отправления специалисты Государственной экологической инспекции установили, что его содержание имеет повышенный радиационный показатель до 1200 мкр/ч. Санитарно-дозиметрическое обследование подтвердило, что данная бандероль является источником ионизирующего излучения и подлежит изъятию из незаконного обращения и соответствующему для данных предметов хранению.

Заключение Института ядерных исследований также засвидетельствовало, что в вышеуказанном отправлении находится шлак от металлургической переработки оловянной руды, которая согласно правилам ядерной и радиационной безопасности при перевозке радиоактивных материалов является радиоактивным материалом с низкой удельной активностью первой группы.

По факту контрабанды в Украину радиоактивного вещества возбуждено уголовное дело.