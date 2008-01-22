Водители маршруток провели забастовку против ”произвола ГАИ”

Херсонские автоперевозчики, работающие на маршрутных такси, провели в час пик – с 7 до 8 часов утра - предупредительную часовую забастовку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Управлении промышленности и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, перевозчики протестовали против «произвола винницкой ГАИ».

В частности, водители маршруток недовольны действиями инспекторов ГАИ, которые выписывают штрафы за перевозку стоячих пассажиров. Ссылаясь на новую редакцию закона об автотранспорте, перевозчики утверждают, что имеют право перевозить такую категорию пассажиров, а сотрудники ГАИ обосновывают свои действия нормами старой редакции закона, который предусматривал перевозку в маршрутных такси только сидячих пассажиров. Кроме того, в час пик, при существующей ситуации в Херсоне с перевозками, пассажирам не объяснишь, что в автобус должны садиться только пассажиры по количеству сидячих мест, отмечают перевозчики.

Если ситуация не изменится, водители маршруток планируют провести более длительную забастовку.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области работают 10 экипажей Департамента ГАИ из Винницкой области.

Департамент ГАИ МВД Украины с 10 января по 10 февраля проводит на территории страны оперативно-профилактические мероприятия с целью уменьшения нарушений Правил дорожного движения и предупреждения создания кризисных ситуаций во время движения общественного транспорта.

По данным УМВД в Херсонской области, с 10 по 16 января на дорогах области было зафиксировано 8 тыс. 526 нарушений Правил дорожного движения.