За чьи деньги киевская власть рассказывает киевлянам о драке Черновецкого с Луценко?

Мнение

Похоже, кто-то очень заинтересован, чтобы следующий раунд поединка Черновецкий – Луценко выплеснулся на столичные улицы и перерос в поединок “сторонники Черновецкого против сторонников Луценко”. Сегодня на метро “Контрактова площа” прохожим БЕСПЛАТНО раздавали газету “Крещатик”, половина из восьми страниц которой была посвящена исключительно рассмотрению пятничного “недоразумения” между столичным мэром и главным милиционером страны. Впрочем, в газетных колонках было что угодно, но не анализ резонансного события, не попытка разобраться в ситуации, представить разные точки зрения, попробовать выяснить причины, факты и следствия.

На всех четырех страницах осуществляется туповатое “закапывание” Луценко и не менее туповатое прославление Черновецкого. Пишу это по итогам прочтения и ввиду той информации, что обнародовали разные СМИ. Иллюстрирую и комментирую....

Заголовок и подзаголовок на первой странице – “Луценко должен уйти. Министр внутренних дел вызывал возмущение киевлян”. В заметке не только изложение, что такой-сякой Луценко, “потеряв над собой контроль, набросился на мэра Киева с кулаками” (конец цитаты). Есть также сообщение о том, что Черновецкий призвал жителей столицы, которые стали свидетелями или жертвами рукоприкладства “подчиненных Юрия Луценко” звонить по телефону на номер службы помощи мэра киевлянам 051 или обращаться в общественные приемные Блока Леонида Черновецкого за бесплатной юридической помощью. Мнения “возмущенных киевлян”, впрочем, почему-то не приводятся. Возможно, объяснение очень простое. Если быть честными, то можно только представить, сколько киевлян, после того как услышали о том, что Луценко дал сдачи Черновецкому, подумали “так ему (Черновецкому) и надо”. Подумали так, невзирая ни на высшее образование, ни на уровень личного воспитания, ни на то, что драться плохо, а главному милиционеру – тем более.

На второй странице не менее прекрасный заголовок – “Человек с манерами хулигана и паяца такую должность занимать не может”. Я, случайно, подумала, что это речь идет уже о мэре Леониде Черновецком, то есть по канонам журналистики, газетная площадь предоставлена противоположной стороне. Но какие там стандарты! Подзаголовок красноречив – “Юрия Луценко требуют отстранить от должности министра внутренних дел”. И под этим заголовком – собранны высказывания тринадцати известных политиков по поводу ситуации. Возможно, это случайность, но все как один комментарии – негатив относительно Луценко. Особенно мое сердце растаяло от комментария господина Януковича, который никогда-никогда не позволял себе распускать руки в отношении подчиненных (по крайней мере, еще в прошлом году, кажется, тогдашний министр юстиции Лавринович и министр Кабмина Толстоухов опровергали сообщение о том, что Янукович занимался рукоприкладством по отношению к ним).

Хорошо, переходим к третьей странице. Там интервью руководителя Форума спасения Киева Виталия Комова, содержание которого объясняется первой фразой: “Вчера Форум спасения Киева начал сбор подписей за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко”. Первую подпись поставил сам Комов, о чем и свидетельствует фотка аж на полстраницы.

Впрочем, прочитав первые четыре “черновецкие” страницы, я с удивлением увидела, что скандальная новость “искусно” втиснута в сообщение еще и на пятой и шестой страницах (напомню, что всего в газете их - 8). Первая информация – “Киев встретил Крещение” (объясняется, что невзирая на праздник, журналисты допытывались у секретаря Киеврады Олеся Довгого о драке. Комментарий Довгого прилагается). И даже в заметку о юбилее Ирины Дерюгиной, который отмечался в прошлую пятницу, втиснули абзац о том, что заместительница Черновецкого Кильчицкая опоздала на мероприятие из-за драки Луценко и Черновецкого.

Ну, слава Богу, что по крайней мере, в прогноз погоды на последней странице производители “спецвыпуска” не вставили прогноз боев между двумя должностными лицами.

Знаете, есть такое народное высказывание – “передати куті меду”. Так вот в ситуации с мэром киевская власть переборщила уже даже не с медом, а с дегтем...

Впрочем, сейчас не о качестве и количестве промэрской пропаганды. Меня интересует, сколько стоит эта пропаганда и чьими деньгами она оплачена – уж не за средства ли наши, киевлян, не за те ли деньги, из-за нехватки которых в некоторых районах уже почти месяц не вывозят мусор? Тираж этого выпуска указан – 131855 экземпляров (№9 (3225) от 21 января). Плюс к этому – оплата услуг распространителей. Плюс, наверно же, гонорары о-о-очень ограниченному кругу авторов этого экземпляра...

Я не оправдываю поступок Луценко. Однако хочу сказать господину Черновецкому: не думайте, что околоскандальними информационными потоками вы вынудите киевлян забыть обо всем том, что происходило последний год в столице... Разве не именно на это – на отвлечение внимания избирателей от главных проблем вашего управления – направлены все эти заявления, заметки, телесюжеты и тому подобное?

И еще одно... Допустимо, Луценко подал в отставку с должности министра внутренних дел. Тогда, могу допустить, он – главный претендент на кресло мэра Киева. И уверена, что голосов киевлян он насобирает немало...

Татьяна, г. Киев