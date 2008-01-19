Избран глава Ордена иезуитов (фото)

Высшим генералом Ордена иезуитов (Superior de la Compañía de Jesús) избран 71-летний испанец, отец Адольфо Николас (Adolfo Nicolas), который стал 29-м по счету главой ордена или, как его еще называют, "Черным Папой", сообщает газета "El Mundo".

Избранию главы ордена предшествовала четырехдневная молитва и обмен мнениями 217 избирателей, прибывших в Рим со всего мира. Николас сменил на этом посту Питера Ханса Колвенбаха (Peter Hans Kolvenbach). Испанский священник был выбран со второго раза, Папа Римский Бенедикт XVI сразу утвердил его.

Новый "Черный Папа" родился в Испании 29 апреля 1936 года. У него философское образование, учился в США, Риме и Японии. 43 года проработал в Азии, в частности, в Японии, и на Филиппинах, где руководил деятельностью ордена.

Иезуиты - религиозный орден Римско-католической Церкви, находящийся в прямом подчинении у Папы Римского. Он был основан в 1534 году Игнатием Лойолой, распущен в 1773-м и восстановлен в 1814-м уже без тех тайных политических и международных сторон деятельности, которые принесли иезуитам драматическую репутацию в XVI-XVIII веках.

Сегодня иезуиты ведут работу в 112 странах мира, активно занимались наукой и образованием, миссионерством. Главный храм ордена в Риме - церковь Святейшего Имени Иисуса.