В Азовском море затонул теплоход ”Сергей Скадовский”

В Азовском море в 63 км от Керченского полуострова (мыс Хрони) затонул теплоход "Сергей Скадовский", груженый зерном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера в 19.40 в судне (флаг Украины, экипаж - 13 человек) возникло повреждение корпуса из-за сложной ледовой обстановки.

Теплоход "Сергей Скадовский" шел в составе каравана из 10 судов из порта Мариуполь в Керченский пролив в сопровождении ледокола "Капитан Белоусов" и морского буксира "Портовик".

В 02.40 19 января по распоряжению капитана теплохода "Сергей Скадовский" из-за угрозы затопления экипаж в полном составе покинул судно и перешел на борт буксира "Портовик", теплоход "Сергей Скадовский" начал тонуть.