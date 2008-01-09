«Dacia» врезалась в «Daewoo Lanos»: один человек погиб, семеро пострадали

Во вторник в 15.30 вблизи с. Шпильчино Перемишлянского района Львовской области легковой автомобиль "Dacia logan" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Daewoo Lanos".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб и 7 пострадали. Они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу Львова. По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 104 ДТП, в которых погиб 31 человек и 121 – получили травмы.