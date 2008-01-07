Команда АвтоКрАЗа после отмены ралли Париж-Дакар вернулась в Украину

Команда холдинговой компании "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская область) из-за отмены проведения международного авторалли "Париж-Дакар-2008" вернулась из Португалии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, престижное ралли "Париж-Дакар-2008" (с 5 по 20 января), в котором команда КрАЗа должна была впервые принимать участие, было отменено в португальской столице из-за угрозы террористического акта.

В частности, 24 декабря в Мавритании были убиты четверо французских туристов, после этого правительство Франции запретило гражданам страны любые поездки в Мавританию, где были запланированы девять этапов ралли.

Участники и организаторы ралли осудили действия террористов.

По данным организаторов, в этом году в "Дакаре" планировалось выступление рекордного количества участников - 240 мотоциклистов, 180 автомобилей и 85 грузовых машин.

Всего организаторы гонки планировали её 15 этапов по Португалии, Испании, Марокко, Мавритании, Мали и Сенегалу.

Команда Team KRAZ Ukraine планировала впервые принять участие в нынешней гонке.

Команда "АвтоКрАЗа" в составе трех человек отправилась в Португалию для участия в международном авторалли на техническом автомобиле.

В течение 5 лет "АвтоКрАЗ" заявлял о намерении участвовать в ралли "Париж-Дакар", но не мог этого сделать из-за отсутствия государственной поддержки.

Ранее Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил создать консультативную рабочую группу для обеспечения господдержки в реализации проекта участия автомобилей холдинговой компании "АвтоКрАЗ" в международном авторалли Париж-Дакар.