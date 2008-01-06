Жириновский поздравил Саакашвили с победой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил поздравительную телеграмму Михаилу Саакашвили. Он поздравил прежнего президента Грузии с "блестящей победой" на внеочередных выборах.

В то же время Жириновский посочувствовал грузинской оппозиции, которая выборы проиграла. Он также добавил, что теперь в республике "на долгие годы установлен авторитарный режим, и главная вина за это ложится на грузинских коммунистов, не сумевших воспитать поколение грузин, способных к восприятию современной демократии".

Владимир Жириновский, как известно, сам баллотируется в президенты. В конце декабря он получил удостоверение кандидата в ЦИК РФ, которое позволит ему участвовать в выборах, назначенных на начало марта 2008 года.

Лента.ру