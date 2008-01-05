В Азовском море нашли спасательный плот с затонувшей «Ванессы»

Сегодня в 07.55 в районе косы Арабатская Стрелка, возле крымского села Соленое, за 50 метров от берега обнаружен крытый спасательный плот с затонувшего болгарского сухогруза „Ванесса”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В 08.22 из Керчи на место отправился вертолет Ми-8 МЧС Украины, который облетает этот район и передает информацию для спасательных судов „Витязь” и „Нептуния”. С 08.30 на месте работает водолазная группа МЧС.

Проводятся организационно-подготовительные работы по поднятию плота.

Как сообщал УНИАН, судно "Ванесса" (флаг Болгария) затонуло 3 января во время шторма в южной части Азовского моря. На борту судна всего находилось 11 человек (10 членов экипажа и лоцман (гражданин Украины), из них 1 человек спасен и 2 человека были найдены без признаков жизни. Судьба 8 человек остается неизвестной.