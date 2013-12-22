Ходорковский и Майдан

Михаил Ходорковский свободен. Он был арестован больше десяти лет назад, 25 октября 2003-го года. А в марте 2004-го, находясь под следствием, написал открытое письмо «Кризис либерализма в России». Там было много сказано о либеральной антипутинской оппозиции и причинах поражения ее кандидатов на парламентских и президентких выборах.

Я не знаю, прилетит ли Ходорковский в Киев, чтобы выступить перед протестующими с майданной сцены и пообщаться с оппозиционными лидерами. И не знаю, что он скажет в этом случае. Но тем пристальнее имеет смысл присмотреться к сказанному им тогда.

Напомним, что сейчас Украина находится в середине электорального цикла, который Россия к моменту публикации письма прошла. Там к этому времени оппозицией были проиграны выборы в Думу и выборы президента. Здесь проиграны выборы в Раду, включая поражение оппозиции на довыборах по пяти округам со счетом 1 – 4. Президентские еще впереди, и вероятность победы на них оппозиционного кандидата по-прежнему считается весьма высокой, хотя в последнее время об этом говорят с меньшей уверенностью, чем раньше.

Масштабы поражения тоже разные. Украинская оппозиция не смогла обеспечить себе большинство в Раде, российская вообще не преодолела проходной барьер в Думу. На президентские выборы украинская оппозиция идет минимум с двумя фаворитами, Кличко и Яценюком, каждый из которых способен выиграть. Кандидаты впрезиденты от российских оппозиционных либералов Рыбкин и Хакамада набрали ничтожно мало.

То есть, Ходорковский пишет во времена и о временах, когда российская оппозиция только оказалась в пропасти, на дне которой в принципе продолжает находится по настоящее время. Украинская оппозиция пребывает на самом пике протестной активности, неожиданном даже для нее самой. Спад только начинается, и многим еще не очевиден. Но сказанное Ходорковским о российских либералах тогда, может быть с полным основанием адресовано украинским либерал- и социал-националистам сейчас.

О вождях и лжи: «Но к этой самой революции либералы, внезапно получившие власть, подошли излишне поверхностно, если не сказать легкомысленно. Они думали об условиях жизни и труда для 10% россиян, готовых к решительным жизненным переменам в условиях отказа от государственного патернализма. А забыли – про 90%. Трагические же провалы своей политики прикрывали чаще всего обманом. Они обманули 90% народа, щедро пообещав, что за ваучер можно будет купить две "Волги". Да, предприимчивый финансовый игрок, имеющий доступ к закрытой информации и не лишенный способности эту информацию анализировать, мог сделать из приватизационного чека и 10 "Волг". Но обещали-то всем».

Еще раз о вождях: «Либеральные лидеры называли себя смертниками и жертвами, свои правительства - "кабинетами камикадзе". Поначалу, видимо, так оно и было. Но к середине 90-х они слишком сильно обросли "Мерседесами", дачами, виллами, ночными клубами, золотыми кредитными картами».

И еще раз о лжи: «Социальная стабильность, социальный мир, каковые только и могут быть основой всякой долгосрочной реформации, затрагивающей основы основ национального бытия, были российскими либералами проигнорированы. Они отделили себя от народа пропастью. Пропастью, в которую информационно-бюрократическим насосом закачали розовые либеральные представления о действительности и манипулятивные технологии».

Об интересах Запада: «Идеология бизнеса – делать деньги. А для денег либеральная среда вовсе не есть необходимость. Крупные американские корпорации, вкладывавшие миллиарды долларов на территории СССР, очень любили советскую власть, ибо она гарантировала полную стабильность, а также свободу бизнеса от общественного контроля. Лишь недавно, в конце 90-х гг. прошлого века, транснациональные корпорации стали отказываться от сотрудничества с самыми одиозными африканскими диктатурами. Да и то отнюдь не все и далеко не всегда».

О тщетности надежд гражданского общества на большой бизнес: «Гражданское общество чаще мешает бизнесу, чем помогает. Потому что оно отстаивает права наемных работников, защищает от бесцеремонного вмешательства окружающую среду, открытость экономических проектов, ограничивает коррупцию. А все это – уменьшает прибыли. Предпринимателю – говорю это как бывший руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний России – гораздо легче договориться с горсткой в меру жадных чиновников, чем согласовать свои действия с разветвленной и дееспособной сетью общественных институтов. Бизнес не взыскует либеральных реформ в политической сфере, не одержим манией свободы – он всегда сосуществует с тем государственным режимом, который есть. И хочет прежде всего, чтобы режим защитил его – от гражданского общества и наемных работников. Посему бизнес, особенно крупный, обречен бороться с настоящим (не бутафорским) гражданским обществом».

О перспективах партийного строительства: «Идея партии "Свободная Россия", которую вроде как задумала создать Хакамада из мелких осколков "Яблока" и СПС, не вызвала в обществе никакого существенного интереса – разве что ажиотаж нескольких десятков профессиональных "партстроителей", почувствовавших запах очередной легкой наживы. Тем временем на российской политической почве обильно произрастают носители нового дискурса, идеологии так называемой "партии национального реванша"».

О том, что следует сделать перед поисками выхода: «Социально активные люди либеральных взглядов – к коим я отношу и себя, грешного, - отвечали за то, чтобы Россия не свернула с пути свободы. И, перефразируя знаменитые слова Сталина, сказанные в конце июня 1941 г., мы свое дело прос...ли. Теперь нам придется проанализировать наши трагические ошибки и признать вину. Моральную и историческую. И только так найти выход из положения».

Ко всему этому стоит прислушаться, достаточно заменить российских либералов на украинских оппозиционеров, а либеральный миф – на евроинтеграционный.

Игорь Гридасов