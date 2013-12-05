Феномен львовского Майдана

Майдан во Львове стоит уже 2 недели. Первые протестующие вышли на центральную площадь города еще вечером 21 ноября – в день принятия Кабинетом министров решения о приостановке подготовки к подписанию соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом. Тогда их было немного – всего человек двадцать, но после того, как они простояли первую ночь, на улицы города вышли уже три тысячи студентов.

К вечеру 22 ноября на львовском Майдане появились первые палатки. Чиновники облгосадминистрации обратились в суд с требованием снести их, и тот принял такое решение. Но, оказалось, что истцы ошиблись с адресом места установки «малых архитектурных форм», поэтому решение суда выполнить оказалось невозможно. 23 ноября львовский губернатор Олег Сало заявил, что инициатор этого иска будет наказан. А самое интересное, что по адресу, указанному в решении суда, во Львове находится ресторан «Сало».

Пока судебные исполнители разбирались в адресах, Майдан начал разрастаться. В первое воскресенье протеста, 24 ноября, на площади установили сцену с большим экраном, подвели Интернет. Вопросы питания и ночевки были решены еще раньше.

На сегодняшний день кафе и ресторанчики в центре города разрешают митингующим зайти погреться, воспользоваться туалетом. Некоторые бесплатно предлагают чай и кофе. Иногда бизнесмены привозят на Майдан пиццу и раздают ее всем желающим. Согреться и выпить чаю также можно в близлежащих школах.

Кроме того, чтобы не возникало спекуляций, мол, собравшиеся на Майдане греются «специфическим» способом, употребляя алкоголь, исполнительный комитет Львовского горсовета временно запретил продажу спиртного в центре города. Запрет распространяется не только на крепкие напитки, но и на слабоалкоголку и пиво.

В поддержку тех, кто с первого дня стоял на площади, остальные львовяне вывесили на домах и автомобилях государственные флаги. Помимо желто-голубых стягов, балконы квартир, входы в различные заведения, скульптуры античных богов на площади Рынок, украшают еще и флаги ЕС. Даже над наивысшей точкой города — горе Высокий Замок — реет флаг Евросоюза. «Евромания» не обошла стороной и знаменитые львовские кофейни, в которых небольшими бумажными флагами ЕС на зубочистках украшают кофе, который подают клиентам.

Впрочем, одними флагами поддержка Евромайдана во Львове не ограничивается. Ежедневно 15-20 тысяч человек, минимум, выходят на площадь. Еще больше людей приходит на час-другой после работы. Это довольно пестрая публика: разного возраста и социального статуса. Есть пенсионеры, чиновники и представители среднего бизнеса, но большинство, конечно, студенты. В митинге участвуют и мэр города Андрей Садовый с женой и сыновьями, и глава Львовского областного совета Петр Колодий, и мэры польских городов, поддерживающих Евромайдан и солидарных с жителями города Льва...

На площади царит атмосфера оптимизма и радости. Это как фан-зона во время Евро-2012, с той лишь разницей, что сейчас все собравшиеся уверены: «наши» победят. И всех их объединяет одно – нежелание больше так жить, когда с тобой и твоим мнением не считаются.

К слову, за две недели на львовском Майдане не возникло ни одной конфликтной ситуации, не было зафиксировано ни одного правонарушения. В этой связи удивительно, что на площади почти не видно милиционеров. Это не значит, что их там нет, это значит, что они не привлекают к себе внимания. Перефразируя футбольных комментаторов «хороший судья – тот, кого не видно на поле», можно сказать, что милиции на Майдане тоже не должно быть видно, главное, чтобы был порядок. К тому же, в дни наибольшего скопления людей, именно сотрудники правоохранительных органов раздавали львовянам и гостям города листовки о правилах поведения в толпе.

Руководитель местной милиции Александр Рудяк публично вышел на львовский Евромайдан 30 ноября, после ночного разгона мирного митинга в столице. По его словам, вышел для того, чтобы продемонстрировать: ничего подобного во Львове не повторится. Дело в том, что в этот день по городу поползли слухи, мол, «Беркут» проведет «зачистку» Майдана и во Львове. Однако уже на следующий день на площадь вышло не 15, а 50 тысяч человек. Так львовяне продемонстрировали, что не стоит даже пытаться повторить киевский сценарий во Львове. Иначе восстанет весь город.

Сегодня в городе Льва, как в Древней Греции во время проведения Олимпиады, прекратились даже какие-то местные склоки. Представители ВО «Свобода» на время забыли, что не любят мэра Садового, а сам градоначальник временно забыл о своей неприязни к этой партии. Жители Львовщины на некоторое время забыли, что им не очень нравится новый губернатор. Да и сам губернатор не идет на конфликт... Сейчас все объединились ради высокой цели и стали сплоченее.

Львовский Майдан стоит и будет стоять. Хотя бы для того, чтобы в Киеве знали и помнили: именно эти люди захотели изменений и начали то, что сейчас называют Евромайданом, и именно за будущее этих людей нужно бороться. Лидерам оппозиции не стоит забывать, что, если у кого-то в Киеве опустятся руки, то многотысячный львовский Майдан напомнит о себе. Особенно, если будут происходить торги с властью, а не отстаиваться цели, которые были задекларированы. Львовяне предупреждают: даже не пытайтесь предать надежды людей. В этом случае Майдан во Львове может восстать и против оппозиции, против всех, кто захочет предать европейское будущее страны ради каких-то шкурных интересов, должностей, или ухода 1-2 человек из Кабинета министров. Во Львове ждут коренных перемен в стране, а не косметических изменений в составе правительства.

Виктория Рубан