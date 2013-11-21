Нужен ли новый кредит МВФ

В последнее время много рассуждают по поводу кредитов МВФ – возобновится сотрудничество Украины с Фондом или нет. Еще больше разговоров о золотовалютных резервах Нацбанка – не ожидает ли Украину финансовый коллапс. С учетом того, что запасники НБУ сократились до 20,6 млрд. долл., дискуссии на эти две пересекающиеся темы обострились. Причем главный вопрос - помогут нам кредиты МВФ или навредят? Уж слишком сильно закрома регулятора связаны с «помощью» Международного валютного фонда. Эх, было время...

В начале 2003 году золотовалютные резервы Украины составляли всего 4,7 млрд долл. О двадцати миллиардах никто даже не мечтал. Но все меняется, и объемы ЗВР тоже. К началу 2004 года было накоплено 6 млрд долл., 2005 года - 9 млрд. долл. Дальше – больше: в конце 2006 года золотовалютные резервы составляли около 22 млрд долл., в конце 2007 года - 32 млрд долл. А в сентябре 2008 года был установлен рекорд по уровню ЗВР: 37,5 млрд долл. – до сорока миллиардов рукой подать! Но тут Фортуна отвернулась от Украины. Хотя, казалось бы, такого не могло быть. При таком размере запасника НБУ никакие валютные катаклизмы Украине не страшны.

Но в этом и заключается ошибка многих, кто думает, что надежность или прогнозируемость валютного рынка зависит от размера золотовалютных резервов. Действительно, чем больше объем ЗВР, тем лучше, но неумелыми действиями можно «закрома» опустошить. А если думать головой и делать правильные ходы, то и с небольшим размером золотовалютных резервов можно на валютном рынке сделать немало.

К примеру, в сентябре 2008 года начался обвал на межбанковском валютном рынке. Во многом он произошел потому, что в то время руководство НБУ наотрез отказывалось проводить валютные интервенции и тем самым осознанно спровоцировало девальвацию гривни на 8% в течение одного месяца. Как следствие – паника на рынке. Попытки уже в октябре за счет валютных интервенций спасти ситуацию закончились потерей контроля ситуации. В результате пришлось ускоренными темпами тратить валюту из ЗВР. В результате - в конце 2009 года золотовалютные резервы сократились до 28,8 млрд долл. В 2010 году они опять начали расти, и в начале 2012 года их объем составлял 31 млрд долл. - довольно солидная сумма даже по докризисным меркам. Если бы не одно «но». В отличие от докризисного времени в золотовалютных резервах теперь находились деньги МВФ.

Как известно, 5 ноября 2008 года Украина и МВФ заключили соглашение, согласно которому в течение 2008-2009 годов наша страна получила транш помощи в 10 млрд долл., еще 3 млрд долл. - в начале 2010 года. Итого - почти 13 млрд долл. Поэтому более правильно было бы сказать, что золотовалютные резервы Украины, без учета кредита МВФ, в сентябре 2011 года составляли 18 млрд долл.

В 2012 году настало время погашать кредиты Фонда, что намного сложней, чем брать в займы. Но не платить по долгам нельзя: МВФ с такими не дружит. И тут, что называется, у власти было два пути. Первый - повторить 2008 год: пережить шок девальвации, которую обожают валютные спекулянты и ненавидит население. Так как мало того, что обесценивается гривня, цены в гривне растут, а заработная плата в гривне остается на прежнем уровне. Хорошо, если не доходит дело до массовых увольнений, так как любая девальвация более чем на 10% увеличивает риск банкротства бизнеса. Это только в учебниках по экономике пишут, что девальвация национальной валюты помогает экспортерам. В Украине девальвация убивает и бизнес, и экспортеров, в частности. Чтобы не натворить беды, в 2012 году Украине пришлось одновременно и погашать кредиты МВФ, и проводить валютные интервенции.

По результатам 2012 года золотовалютные резервы сократились на 6,8 млрд долл., при этом 3,7 млрд долл. ушли на погашение валютных кредитов. 2013 год Украина начала с объемом ЗВР в 26,4 млрд долл., из которых 10 млрд долл. – средства МВФ. К настоящему времени Украина погасила займы МВФ на сумму почти 6 млрд долл., в результате чего резервы Нацбанка уменьшились до 20 млрд долл. В отличие от 2012 года, в текущем году НБУ не пришлось также активно проводить интервенции на межбанковском валютном рынке. То есть, уменьшение ЗВР состоялось только за счет погашения кредитов Фонда и выплаты процентов по внешним долгам.

В 2014 году останется погасить обязательства перед МВФ всего на 3,9 млрд долл. Или договориться с Фондом о пролонгации остатка долга.

А может еще взять в долг, этак, с десяток миллиардов долларов. Причем МВФ предоставляет дешевые кредиты.

Таким образом, перед Украиной стоит нелегкий выбор: полностью рассчитаться с МВФ и уже не быть обязанной. Или взять новый заем, что подразумевает выполнение всех требований Фонда, а затем копить деньги, которых и так не хватает, чтобы погасить обязательства. Тут властям одними лозунгами и призывами вопрос не решить.

Александр Охрименко