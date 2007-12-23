На шахте им. Засядько опять произошла трагедия

Сегодня в 1.10 в Донецке на шахте им. А.Засядько на горизонте 1235 м вследствие нарушения мер безопасности во время монтажа монорельсовой дороги был смертельно травмирован электрослесарь.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.