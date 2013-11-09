Инвестиции в Украину: быть или не быть?

Второй год подряд фиксируется падение прямых иностранных инвестиций в Украину. С одной стороны, ситуация связана с продолжающимся экономическим кризисом и отсутствием на Западе большого количества свободных финансовых ресурсов, заставляющих инвесторов десять раз подумать о необходимости вложения. С другой – с давно известной проблемой боязни вкладывать в нашу страну из-за ее непредсказуемости. Если, конечно, ты не приближенный к власти «киприот».

Нельзя сказать, что Украина становится за последние годы менее интересна иностранным компаниям и банкам. Недаром один из топ-менеджеров известного немецкого промышленного концерна предсказал нашей стране возможность стать «европейским Китаем». То бишь – местом производства недорогих и конкурентоспособных товаров, которые могут заполонить европейские рынки. Однако, как всегда, есть ряд «но», из-за которых теория далека от практики.

Почему?

Во-первых, инвесторы по-прежнему требуют от государства гарантий сохранности своего капитала и получения прибыли

Приходится президенту Януковичу лично заявлять о том, что он гарантирует безопасность и комфортную работу инвесторам. Как это было недавно на региональном заседании Всемирного экономического форума. В «Шелл», «Шеврон» и «ЭкссонМобил», похоже, подобными гарантиями удовлетворены, раз они все же готовы вкладывать миллионы в добычу газа. Правда, не стоит забывать, что за этими транснациональными корпорациями стоят их правительства, могущие защитить, в случае чего, «отечественного производителя».

Однако, в европейских странах схем гарантий, подобных нашим, не может быть в принципе. Власть постоянно меняется. А инвесторов защищают именно законы и судебная система, а не конкретный политик.

Поэтому одних процессов реприватизации или отмены новой властью инвестиционных решений предыдущей достаточно, чтобы западные инвесторы отказались вкладывать в реальную экономику.

В итоге получается какая ситуация. Не имея гарантий сохранности активов, западные инвесторы предпочитают в основном вкладывать только в сферу быстрых денег. То есть – покупать украинские банки. Опасаясь, что инвестиции в промышленность, энергетику или аграрную сферу, которым понадобиться лет 10, чтобы окупиться, могут попросту отобрать.

Банковская сфера – понятно. Это доходы от кредитования. И то – уход с украинского рынка многих европейских банков показал, что они переоценили финансовые возможности украинцев. А вот какой смысл западным инвесторам вкладывать, к примеру, в сферу ЖКХ, если они заранее понимают: существующие тарифы не гарантируют рентабельность? По той же причине не хотят инвестировать в энергетическую сферу, включая – возобновляемую. Под большим вопросом пищевая промышленность. В аграрной сфере, по сути, заработать можно только на экспорте зерна.

В этом плане интересно проанализировать динамику иностранных инвестиций в Украину. Львиная доля – это деньги нашего крупного бизнеса, который потихоньку модернизирует свои предприятия или скупает новые активы под видом инвестиций с Кипра.

Во-вторых, реальных зарубежных инвесторов отпугивает украинская коррупция, сложное законодательство и отсутствие налоговых льгот

О коррупции говорится уже много лет, но проблема не исчезает. И это не обязательно суды, которые могут, к примеру, одним решением забрать у британцев ТРЦ «Глобус». Речь идет, к примеру, о наших чиновниках, которые требуют «откаты» за победу в государственном тендере, вызывая шок европейцев. Или бесконечные контролирующие органы с их проверками.

Западные инвесторы не понимают, как работать в стране, где не знаешь, что произойдет завтра. А, не зная, как планировать прибыль, никто не захочет и вкладывать в страну. Кроме, конечно, приближенного к власти бизнеса, имеющего возможность влиять на процессы. Но и это временно – пока власть не поменяется в очередной раз.

Нет, определенные подвижки поменять систему вроде бы и есть. Так, в рамках подготовки к Ассоциации с ЕС, есть изменения в Конституции о независимости судебной системы от парламента. Что должно устранить фактор давления на судей со стороны политиков.

Приняты антикоррупционные законы, которыми предусмотрена конфискация имущества взяточников. Всемирный банк отмечает упрощение законодательства в строительной сфере, регистрации прав собственности и прочее. В парламенте находятся законопроекты, предусматривающие налоговые льготы для инвесторов.

Но западный бизнес уже не обманешь. За много лет они привыкли, что любой закон в Украине, даже самый хороший, можно превратить в коррупционный. Поскольку его исполняют наши чиновники. Ментальность которых законами не изменишь.

В-третьих, украинцы переоценивают свой рабочий потенциал

Мы любим говорить о том, что привлекательны своей дешевой рабочей силой. С одной стороны – это правда. Однако западным инвесторам не нужны «белые воротнички», сидящие в банковских офисах. В реальном производстве запрос на инженеров, программистов и агрономов со знанием английского языка. А с этим у нас, увы, большие проблемы. Так как же открывать бизнес в Украине? Завозить поляков и немцев? Тогда дешевле размещать производственные мощности в Польше и Германии.

В общем и целом, инвестиционная привлекательность Украины – это большой комплекс задач. К решению которых должны приложить руку и власть, и сами украинцы. А надеяться, что вслед за Ассоциацией с ЕС к нам хлынут миллиарды только потому, что мы ее подписали – вряд ли стоит. Скорее, нам просто выдадут очередной кредит МВФ. Западу намного легче просто давать нам деньги в долг –без каких-либо рисков и с фиксированной доходностью, чем размещать производства в нестабильной стране. К сожалению…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА», для «УНИАН»