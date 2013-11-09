Jeep отзывает новые Grand Cherokee

По информации издания autoevolution, проблему обнаружили в моделях, произведенных в период с 8 января по 20 августа этого года. Всего под отзывную кампанию попадают 91 599 экземпляров Grand Cherokee, пишет mir-cross.com.

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Неисправность выражается в том, что на приборной панели одновременно загораются значки ABS, ESP и других функций. Потом они, как и вся подсветка приборной панели, гаснут. В результате, функции систем активной безопасности оказываются отключенными, что может привести к аварийной ситуации.

Компания Jeep приглашает всех владельцев Grand Cherokee, чьи автомобили были произведены в указанный период, посетить официальные СТО марки для бесплатного устранения неисправности.