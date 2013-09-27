Toyota отзывает из-за неисправности почти 700 тысяч автомобилей

Неисправный рычаг переключения передач может выйти из нейтрального положения и привести автомобиль в движение. Обычно это не происходит благодаря специальному предохранителю, однако компания обнаружила, что предохранитель может выйти из строя, поэтому попросила клиентов обратиться в сервисные центры для проверки детали и ее замены в случае необходимости, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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По словам представителя компании Синди Найт, неисправность стала причиной около 20 незначительных инцидентов и нескольких несерьёзных травм.

Всего компания отзывает 615 тысяч моделей в США, более 50 тысяч в Канаде, а также почти 25 тысяч в Мексике. Несколько сотен моделей также будут отозваны в Германии и Гватемале. Как уточнила Найт, речь идет о моделях, произведенных в период с 2004 по 2009 годы.

Toyota стала не первым автопроизводителем в Японии, отозвавшим свою продукцию из-за неисправности в течение последней недели. Ранее об этом объявили японские компании Honda и Nissan. С такой же проблемой столкнулись и автопроизводители Южной Кореи Hyundai Motor и Kia Motors,которые отозвали более 660 тысяч автомобилей.