На Земле началось последнее в году солнечное затмение

Последнее в этом году солнечное затмение началось на Земле - в 12.04 по киевскому времени лунная полутень коснулась Земли в западном полушарии, где началась частная фаза затмения.

Как передает РИА Новости, нынешнее солнечное затмение относится к редкому гибридному типу, при котором часть времени наблюдается полное, а часть - кольцеобразное затмение. Солнечные затмения происходят, когда Луна оказывается на одной линии с Солнцем и на земную поверхность падает лунная тень. Те, кто оказывается в этой тени, видит на небе черный диск Луны, окруженный сиянием солнечной короны. В некоторых случаях Луна из-за эллиптической формы ее орбиты оказывается несколько дальше от нашей планеты, и становится несколько меньше Солнца с точки зрения наблюдателя с Земли. Это кольцеобразное затмение, при котором Луна закрывает диск Солнца не полностью, а так, что по краям видна яркая солнечная "кайма", окружающая темный лунный диск.

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Гибридным (или кольцеобразно-полным) называют затмение, при котором вершина конуса лунной тени пересекает земную поверхность, и тип затмения меняется с полного на кольцеобразный или обратно. Как правило, они начинаются и заканчиваются как кольцеобразные, а в середине являются полными. Последний раз гибридное солнечное затмение на Земле происходило в апреле 2005 года, а следующее произойдет через 10 лет - в 2023 году.

Тень Луны коснется Земли в 13.05 по киевскому времени в акватории Атлантического океана, примерно в 1 тысяче километров от Флориды. Фаза кольцеобразного затмения продлится примерно 15 секунд, после чего оно перейдет в полную фазу и останется в ней до конца затмения. Лунная тень пройдет через океан и достигнет берега Африки в 15.51, пересечет Габон, Конго, Демократическую республику Конго, Уганду, Кению и южную Эфиопию. В 16.27 по киевскому времени закончится полная фаза затмения, а в 17.28 - полутеневая.

За ходом затмения можно будет следить в интернете, в частности, веб-трансляцию организует астрономический сайт Slooh.com.