Как влияет солнечное затмение на здоровье человека?

Сегодня, 1 августа, Луна полностью закроет Солнце.

В целом солнечное затмение произойдет через 13 часовых поясов. Начнется оно на севере Канады и закончится на территории Китая. Полное солнечное затмение будет наблюдаться в России возле города Надым Тюменской области. Здесь Солнце будет полностью закрыто на протяжении 2 минут 26 секунд.

Над территорией Украины Луна закроет Солнце только на 45% и наблюдать это зрелище можно будет с 13.07 до 13.15 .Температура воздуха во время затмения падает на несколько градусов.

Врачи предупреждают, что затмение может негативно сказываться на самочувствии даже практически здорового человека. Воздействие этого природного явления на поведение и самочувствие начинает ощущаться за две недели до их наступления. Особенно страдают метеозависимые люди.

Сегодня лучше затаиться

Исследования российских ученых-медиков доказали неоспоримое влияние солнечного затмения на человека. Были проведены исследования на 20 здоровых людей и 20 больных. Человеческий организм начал реагировать на природное явление сразу, как только солнечный диск начал закрываться Луной. Через час после начала затмения у 70% гипертоников поднялось артериальное давление, сосуды сузились, а сердце увеличило мощность выброса крови, кровь стала неравномерно поступать в разные полушария головного мозга. Нервная система была явно выведена из строя. Медики ожидали, что все эти явления должны происходить только через два дня после затмения, когда космические лучи от солнца достигнут Земли.

По словам врача-фитотерапевта Бориса Скачко, солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем. Причина в том, считает врач, что, по канонам восточной медицины, Солнце нам посылает положительный заряд (положительные протоны или энергию Ян), а Луна – Инь – забирает энергию. Китайцы, например, считают, что день солнечного затмения - это временная победа женского начала Инь над мужским – Ян.

Луна - светило, которое находиться очень близко к нам. Солнце дает энергию, а Луна отнимает. Одно дело, когда Солнце справа, а Луна слева, человек оказывается проводником. Другое дело, когда два светила оказываются в одной точке, оказывая сильнейшее воздействие на человека. «В человеческом организме наблюдается ситуация «стой тут – иди сюда». Я очень хорошо помню затмение в 1999, я тогда был в Крыму, никогда не забуду этого состояния – организм человека к такому не готов,» - говорит Скачко.

В организме идет мощнейшая нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность. Особенно плохо со здоровьем в этот день будет людям с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертоникам (то есть тем, у кого и без этих природных изменений, система регуляции организма была нарушена). Плохо себя будут также чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.

«В этот день лучше не активничать, - советует доктор Скачко, - действия будут неадекватными. Чем быстрее скорость, тем больше вероятность ошибок. Поэтому я посоветовал бы, образно говоря, пригнуться, присесть и пересидеть этот день».

«Да и вообще 2008 год – Серой Мыши – год контрастов. В Украине с начала года происходят катаклизмы во всех сферах жизни», - считает доктор Скачко.

Пережить затмение поможет «медицинский коньяк» Чтобы избежать дискомфорта со здоровьем, Б.Скачко рекомендует в этот день попринимать «медицинский коньяк» - настойку боярышника. Она регулирует работу сосудов, если где-то есть спазм, он снимется, кровоток восстановится. Если же наблюдается расширение сосуда, настойка боярышника действует тонизирующе.

«Это мягкий регулятор для всего организма. Настойка боярышника хорошо снимет дисбаланс во всем организме. Особенно благотворно боярышник влияет на работу гипоталамуса. Этот орган - «верховная рада» нашего организма, он отвечает за сбалансированную работу всех систем организма. Если в гипоталамусе не порядок, то и во всем организме – бардак», - советует доктор.

По его словам, ее нужно начать принимать за несколько дней до предполагаемых магнитных колебаний - по 20-30 капель 3-4 раза в день. «Эта настойка, если ее употреблять за 15 минут до еды, еще и улучшает пищеварение, если с пищеварительным трактом все в порядке, тогда после еды,» - уточняет Скачко.

А еще он рекомендует принимать контрастный душ (его, кстати, хорошо бы принимать не только во дни солнечного затмения, а регулярно, каждый день). «Холодная вода должна быть 15 градусов, обливаться секунд 20-30 (ни в коем случае не больше), гарячей - 2-4 минуты. Важно ощущать себя комфортно. Утром обливания закончить прохладной водой, она тонизирует, а вечером – теплой. Это процедура тоже прекрасно регулирует сосуды,» - утверждает доктор Скачко.

Ведические тексты советуют избегать приема пищи за 10 часов до затмения, а в момент самого затмения находиться в воде (море, река, на худой конец – в ванне).

Удачный день, чтобы избавиться от вредных привычек В периоды лунного затмения разум тонет в эмоциях, а инстинкты проявляют себя «во всей своей красе». Астрологи считают, что солнечные затмения являются поворотными точками или переключателями событийных потоков. Иначе, в период солнечного затмения можно начать «новую жизнь». В этот день рекомендуют отказываться от вредных привычек - организм адаптируется быстрее. На работе не следует начинать ничего нового, выполняйте рутинную работу.

В солнечное затмение инстинкты, наоборот, молчат - сознание затемнено, и разум плохо ориентируется в ситуации. В этот период закладываются хорошие привычки и мысленно определяется цель.

В дни затмений желательно: позаботиться о своём здоровье; не контактировать с толпой; осторожнее водить машину; исключить командировки; избегать банковских операций.

В 1954 году французский экономист Морис Алле, наблюдая за движениями маятника, заметил, что во время солнечного затмения он стал двигаться быстрее, чем обычно. Это явление назвали эффектом Алле, но долгое время не могли его систематизировать. Сегодня новые исследования голландского учёного Криса Дуифа подтверждают это явление, но объяснить его пока не могут.

О том, что затмения действуют на людей, выяснил астрофизик Николай Козырев. Он заметил, что во время затмений время трансформируется: в часы солнечного затмения уменьшается плотность времени, а в момент лунного, наоборот, - уплотняется.

Сорвет ли солнечное затмение Олимпиаду в Пекине? Сегодняшнее солнечное затмение закончится при закате Солнца на территории Китая. Кстати, за неделю до открытия Олимпийских Игр в Пекине. Это вызывает тревогу у многих в стране. Ведь традиционно китайцы солнечное затмение воспринимают, как предвестника катастроф и беспорядков. Однако, по мнению восточных астрологов и специалистов по фэн-шуй предстоящие проблемы не будут настолько серьезными, чтобы они могли сорвать проведение Олимпиады.

Одна из авторитетных экспертов в области астрологии и фен-шуй Мак Лин-Лин говорит, что затмение может привести к мелким политическим потрясениям, а также к авариям и проблемам в работе транспортных коммуникационных сетей во время Олимпиады. "Манифестации и хаос на улицах весьма вероятны, но они не нанесут ущерба правительству Китая", - считает астролог, отмечая, что звезды благосклонны к соревнованиям.

Она также предложила властям рассчитать личный гороскоп каждого из членов сборной Китая с целью определить их шансы на победу и выявить аутсайдеров.

Наталья Максименко

P.S. Во время солнечного затмения, чтобы не навредить глазам, специалисты рекомендуют пользоваться очками с металлизированным покрытием, не пропускающим инфракрасное излучение. Также можно использовать закопченное стекло или засвеченную и затем проявленную фотопленку. А вот для того, чтобы наблюдать затмение в бинокль, подзорную трубу или телескоп, необходимо спроецировать изображение Солнца на белый лист бумаги. Смотреть прямо на Солнце можно только в телескоп, снабженный специальными светофильтрами.