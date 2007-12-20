В США создали ”умные” шины

В американском университете Пардью (штат Индиана), ученые разработали новые экспериментальные автошины. Они станут предупреждать водителя не только о снижении давления, но и о проколах, "грыжах", порезах, заводских дефектах покрышки, нарушении балансировки, неверной установке колеса и даже о поломках колеса, которые могут произойти в ближайшее время. Как сообщает Reuters, в университете уже создали 24 "умные" покрышки и планирует в скором времени запатентовать новую технологию.

По словам представителей университета, исследователям благодаря применению специальных сенсоров и особых многослойных материалов удалось превратить всю шину в один своеобразный датчик, отслеживающий любые изменения в структуре покрышки. Все измерения будут производиться всего за одну секунду, и их результаты станут отображаться на экране бортового компьютера автомобиля.

Внедрение такой системы обойдется производителям всего в один доллар за шину, однако для покупателей "умное" колесо станет стоить уже в среднем на 50 долларов дороже. В университете считают, что новая технология будет, прежде всего, применяться в покрышках для гоночных машин. Когда такие шины могут появиться в продаже пока не известно.

Можно отметить, что компания Pirelli также разрабатывает новые автомобильные покрышки, которые будут оснащены специальными электронными микрочипами, распознающими состояние и температуру дорожного покрытия. Помимо этого, такие шины могут определять остаточный ресурс резины и сообщать о необходимости их замены.

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