Google представила новую версию ОС Android

Она получила кодовое название KitKat в честь шоколадного батончика, выпускаемого Nestle.

Одним из главных новшеств в 4.4 стало доработанное телефонное приложение. Во-первых, в нем теперь отображаются не только данные из адресной книги, но и контакты компаний, расположенных в географической близости. Информация черпается из Google Maps. SMS и MMS открываются в приложении Hangouts, сообщает Лента.ру.

Во-вторых, компания видоизменила интерфейс ОС. Если пользователь слушает музыку или передает видео с устройства на телевизор, то на экран блокировки выводится панель управления плеером. Приложения открываются на весь экран, и чтобы увидеть строку уведомлений и навигационные кнопки, надо провести пальцем по дисплею.

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Google отметила, что Android 4.4 сможет работать на аппаратах со слабыми характеристиками. Для успешной работы операционной системе достаточно 512 мегабайт оперативной памяти.

Компания, помимо прочего, обновила некоторые штатные программы Android и добавила в ОС новые приложения: в частности, офисный пакет Quickoffice, шагомер и клавиатуру Emoji. Аппараты с ИК-светодиодом теперь можно использовать в роли пульта дистанционного управления, не устанавливая дополнительный софт.

Первым смартфоном на Android 4.4 станет LG Nexus 5, представленный одновременно с новой ОС. В ближайшие недели обновиться до 4.4 смогут владельцы Nexus 4, Nexus 7 и Nexus 10, а также пользователи смартфонов Samsung Galaxy S4 Google Edition и HTC One Google Edition.

Android является самой популярной в мире мобильной операционной системой. К 2013 году в мире было активировано свыше миллиарда устройств на этой платформе. Предыдущая версия Android, 4.3, вышла в июле 2013 года.

Одним из «слабых мест» Android считается фрагментация — самой распространенной версией системы сейчас является 4.1.x, датируемая 2012 годом. Под ее управлением работают 36,5 процента всех устройств. На втором месте по популярности (28,5 процента) находится Android 2.3.x, представленная в 2010 году.