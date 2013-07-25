Google представила дешевый ответ iPad Mini и новую версию Android

В США устройство поступит в продажу уже на следующей неделе. Согласно сайту компании, новый гаджет обладает улучшенными характеристиками по сравнению с моделью предшествующего поколения. Однако, как отмечают местные СМИ, стоить он также будет дороже, передает NEWSru.

Одно из главных преимуществ Nexus 7 - семидюймовый дисплей. Он имеет разрешение 1920х1080 пикселей, то есть 323 точек на дюйм. На сегодня это самое высокое разрешение среди планшетов данной категории, пишет The Daily Mail. По этой характеристике Nexus 7 обошел даже iPad Mini от Apple, у которого количество пикселей на дюйм почти вдвое меньше. При этом стоит "яблочный" гаджет почти на 100 долларов дороже (от 329 долларов).

Кроме того, новая модель Nexus 7 тоньше и легче предыдущей, при размерах 200х114х8,65 миллиметров она весит всего 299 грамм. Новинка функционирует на базе четырехъядерного процессора Qualcomm с тактовой частотой 1,5 ГГц, имеет тыловую камеру на 5 Мп и фронтальную с разрешением матрицы 1,2 Мп и LED-вспышкой. Управляется устройство с помощью ОС Android 4.3 Jelly Bean.

Новый планшет будет поставляться в трех вариантах - с 16 Гб объемом памяти, 32 Гб и 64 Гб. Начальная цена составит 229 долларов, что на 30 долларов дороже, чем стоила предыдущая версия планшета, выпущенная летом прошлого года.

Новой устройство поступит в продажу в США 30 июля, а в Европе - в "ближайшие недели".