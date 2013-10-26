Между ЕС и ТС – Украина в поисках своего пути

Как часто случается в украинской истории, судьбоносный выбор для страны совершается в самый последний момент. В этом отношении Украина и украинцы всегда удивляли скрупулезных европейцев, пытающихся подчинить реальность расчетливому рациональному планированию. ЕС не может понять эту особенность нашей страны и сейчас, полагая, что Украина, ее элита и народ, просто склонны к медленной рефлексии и принятию решений и требуют регулярной стимуляции для быстрой работы. Но все намного сложнее.

За месяц до Вильнюсского саммита Восточного партнерства окончательного решения со стороны ЕС по Украине так и не сформировано. На уровне европейских институций закреплены только общие рамки, что если Украина выполнит все условия (главное – решение вопроса Тимошенко) то Евросоюз подпишет Соглашение об ассоциации (СА). Европейская элита в который раз использует бюрократическую процедуру для снятия с себя ответственности принятия крайне важного и для самой Европы решения.

Если быть откровенным, то не подписание СА с Украиной в Вильнюсе будет означать провал всей программы Восточного партнерства с дальнейшим ее сворачиванием. Когда некоторые серьезные европейские политики утверждают, что у ЕС есть «План Б» на случай неудачи в Вильнюсе – то это лукавство. «Охоту на ведьм» за украинским капиталом в Европе ЕС не устроит, поскольку это грозит полной потерей доверия европейских финансовых институций, которые и так значительно потеряли в репутации после кипрского прецедента. Если «замораживать» и блокировать украинский капитал, то придется это делать и по отношению больших денег со всей Восточной Европы и России, что точно приведет к новой волне финансового кризиса. Германия первая будет категорически против любых финансовых скандалов по-крупному.

С другой стороны, неудача в Вильнюсе будет означать полный провал всей восточной политики ЕС. Об этом открыто заявляют в Брюсселе и Вашингтоне многие трезвомыслящие политики, способные ценить дальнейшую перспективу развития ситуации в Европе. Кто поверит Брюсселю после того, как Украина будет обманута? Расчет на возможное подписание СА уже после украинских выборов 2015 года – то же лукавство или непонимание, что к тому времени для Украины Ассоциация с Европой будет уже не нужна. В лучшем случае – Зона свободной торговли, которую можно подписать без всяких политических и других требований о реформах.

Кроме того, все прекрасно понимают, что если в Вильнюсе будет провал, президент России Владимир Путин ни в коем случае не упустит такой шанс для восстановления полного контроля над Украиной до следующего саммита Восточного партнерства в Риге, как наивно полагают некоторые европейские чиновники. Это будет в полной мере относится и к Молдове с Грузией. Более года времени ему будет достаточно для восстановления иллюзии успеха в деле построения Евразийского союза.

Хотя этот проект уже сейчас трещит по швам, украинское участие в нем сможет добавить новой динамики и продлить самообман единства постсоветского пространства. Не зря, на недавнем саммите СНГ в Минске Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко уже в открытую выражали недовольство Таможенным Союзом Владимиру Путину, который переводил разговор на тему возможного присоединения к ТС Индии и других стран. В частности, казахстанский лидер четко заявил о недопустимости жесткого контроля со стороны российской власти работы общей Евразийской экономической комиссии. Также Казахстан крайне не устраивает закрытый режим доступа к общим энергосетям, не позволяющий Астане поставлять энергоресурсы в Минск. Белорусский лидер в свою очередь открыто возмутился увеличением количества изъятий и ограничений, которое лишь возросло с активной фазой работы ТС. Неприкрытый тон лидеров союзных государств означает для Владимира Путина совсем небольшой период времени для изменения ситуации. И этого времени будет вполне достаточно в случае провала Украины на саммите в Вильнюсе.

Что же касается самого Виктора Януковича и украинской власти, то он пытается максимально раскрыть все «козыри» России и Евросоюза, выторговывая наиболее выгодные условия для себя. Объективно больше и сейчас, и на перспективу ему может предложить ЕС. Кроме того, Европа – это относительно прозрачные правила игры в украинской политике в дальнейшем, гарантирующие хотя бы относительную личную безопасность и сохранение активов. Цена также выше – решение вопроса Тимошенко и проведение непростых для страны реформ.

Россия может дать меньше. Но и требования у Владимира Путина пока меньше – сохранение видимой лояльности по отношению к Москве и участие в ее интеграционных проектах. Правда все это означает постепенную утрату контроля и над украинскими активами, и над политической ситуацией в самой Украине.

По этим причинам, Украина все более приближается к своему самому сложному выбору – в который раз оказаться между Россией и Европой. Провал Вильнюса этот выбор обеспечит в понятном ключе. В таком случае, оптимальной моделью для нашей страны может стать политика экономического прагматизма, блистательно практикуемая ныне Турцией. Ее основная суть – максимально открытая и динамичная торговля со своими соседями, использование транзитных возможностей, а также активная конкуренция и присутствие во всех регионах мира. Максимум экономики, минимум политики. Хотя, в последнее время, у турецких властей все больше проявляются и внешнеполитические цели и проекты. Как бы то ни было, Турция успешно практикует путь возрождения политического влияния через экономическое могущество. Возможно, для Украины этот пример будет полезен. И тогда для Украины не надо будет обязательно выбирать сторону одного из глобальных игроков. А можно будет просто оставаться самим собой и не бояться новых вызовов и конкуренции 21 века.

Роман Рукомеда, политический эксперт