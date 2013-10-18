Оппозиция, давай меняться

Главная задача оппозиционеров на сегодня – не выиграть президентские выборы, которые могут превратиться в главную гонку политической пятилетки, а предложить согражданам качественно новую политику. Только тогда разговоры о преобразованиях в Украине обретут реальный смысл.

Сможет ли обыватель отличить провластного парламентария от представителя оппозиционных сил, если ему на помощь не придут отличительные значки или фирменные партийные свитера и вышиванки? Честно говоря, сильно в этом сомневаюсь. И Партия регионов, и три оппозиционные политические силы являются партиями лидерского типа, их члены зачастую связаны между собой деловыми интересами, а то и родственными связями. В последние месяцы одинаково нелепо выглядят принуждение к симпатии к евроинтеграции в рядах «регионалов» и оппозиционный тим-билдинг, который, к примеру, в случае «Батькивщины» вводит в предынфарктное состояние целые областные партийные организации.

Противникам власти стоит признать, что Виктор Янукович не без успеха перехватил идею евроинтеграции, и если у него хватит сил довести процесс до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, то политический авторитет президента вырастет. Государственная пропагандистская машина будет работать в интересах главы государства, и это обернется для него рейтинговыми дивидендами. Но тема будущей президентской кампании Януковича сегодня менее интересна.

Оппозиционность – нормальное состояние для думающего человека, быть полностью довольным действующей властью в переходной демократии может только человек, непосредственно к ней причастный. Однако лидеры оппозиции не спешат разворачивать общественные настроения в свою пользу. Виталий Кличко все еще готовится к туру по стране, во время которого хочет посоветоваться о выдвижении себя кандидатом в президенты. Создается впечатление, что и партийная структура «УДАРа» на местах ждет «простого волшебства» от своего лидера. Олег Тягныбок предпочитает активничать в парламенте или во время Марша УПА, организованного «Свободой», не реагируя на скандалы, в которые то и дело попадают его соратники. Арсений Яценюк предлагает коллегам по оппозиции зубодробительную тактику «кто не с нами – тот против нас», крайне опасную в контексте будущей президентской кампании.

Неприятным сюрпризом для украинского общества является нежелание оппозиционеров меняться. То ли будущие кандидаты в президенты, являющиеся оппонентами Януковича, очарованы своими рейтингами, то ли будущими президентскими полномочиями, но стремления доказать, что отличаются от власти они не демонстрируют. Наши ведущие партии, независимо от цвета развевающихся над ними знамен, едины в вождистском характере, непрозрачности финансирования, отсутствии желания и способностей вести политическую работу по европейским лекалам. Поэтому президентская кампания имеет все шансы превратиться в лотерею, когда миллионы украинцев будут выбирать между меньшим злом в исполнении власти и «кандидатом надежд», не подтверждающим свою способность их воплотить в жизнь.

Рискуя быть обвиненным в отсутствии симпатии к оппозиционерам, все же позволю им посоветовать: если вашей задачей является формирование политической стратегии – начинайте перестраивать свои политические силы. Предлагайте согражданам понятные мэсседжи, поддерживайте инициативу снизу. Научите ведомые вами политические силы жить по средствам, а не превращайте их в политические департаменты ведущих финансово-промышленных групп страны. Не играйте на понижение акций страны на международной арене, поскольку в случае прихода к власти вам придется решать эту проблему. Не бойтесь конкуренции в политике, откажитесь от лидерских замашек. Подчеркну: все эти советы актуальны и для Партии регионов, функционеры которой предпочитают не вспоминать о сменяемости власти как краеугольном принципе демократии. Оппозиции нужно меняться, чтобы победить, партии власти придется меняться, если она не хочет оказаться в оппозиции или вообще выброшенной из политики – эта простая формула сегодня очевидна не всем.

Евгений Магда