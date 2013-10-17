Мифы параллельных миров

В 1933 году, то есть ровно восемьдесят лет назад впервые отдельным изданием на русском языке вышел роман «Золотой теленок», в котором Ильф и Петров поделились с читателями открытием о существовании двух миров – большого и маленького.

Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, - писали соавторы, - существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред».

Оба мира существуют до сих пор: изобретают, пишут, строят. Они стали разве что меркантильнее – такими их сделал опыт предыдущей жизни.

В конце восьмидесятых маленький мир бережливо стряхивал сигаретный пепел в трехлитровую банку на балконе, чтобы наполнить ее под завязку и продать за бешеные деньги в ближайшей аптеке. Аптеки почему-то ценное сырье брать не торопились, а многочисленные газетные и заборные объявления с телефонами покупателей, как правило, выводили на посредников, которые обещали выслать контакты уже настоящего покупателя за денежное вознаграждение.

Разочаровавшись в этом предприятии, маленький мир поумнел и понял, что на вредных привычках особо не разбогатеешь, нужно старательно трудиться. И стал выращивать какую-то чудодейственную то ли плесень, то ли грибы. Сначала, правда, ее нужно было купить, потом довести в домашних условиях до нужной массы и, наконец, продать за фантастическую сумму. Первый пункт этого бизнес-плана легко получался у всех желающих, второй – у подавляющего большинства. С третьим возникали проблемы.

Маленький мир убедился в тщетности желания разбогатеть честным трудом в условиях господства спекулятивного капитала и очертя голову пустился в финансовые операции. Крах МММ поставил крест на этом начинании, но даже второе рождение прославленной пирамиды принесло ей немалое количество доверчивых последователей. Опять же ненадолго.

Сейчас маленький мир больше взволнован не обогащением, а здоровьем. Он ест жуков. Живых жуков. Проглоченный живой жук, как гласят сайты сердобольных людей, озабоченных здоровьем маленького мира, излечивает более 70 болезней. Всех недугов не перечисляют, останавливаясь лишь на некоторых, навания которых уважительно пишут с большой буквы: Рак, Диабет, Паркинсон, Астма, Псориаз, Остеопороз, Дерматит, Диабет, Панкреатит, СПИД. А потом сбиваются на скороговорку без подробностей, поясняя, что жуки помогут избавиться от всех дерматологических заболеваний, болезней сердца, органов дыхания, желудка, печени, почек, нервной, эндокринной и кровеносной систем, селезенки, поджелудочной железы и от кишечных паразитов.

Есть жуков надо каждый день. Штук по 20-30 в зависимости от тяжести болезни. Здоровым можно есть для профилактики. Исцеленным тоже не стоит останавливаться – питаться жуками предлагают всю жизнь. Купить их можно по гривне за штуку. Но тысячи насекомых покупать не обязательно. Ведь имея в наличии четыре сотни жуков, их очень легко можно дальше разводить самому, руководствуясь несложной инструкцией. В стеклянной банке. Да-да, можно в той самой, из-под сигаретного пепла.

Финансовые вопросы маленький мир теперь предпочитает решать на индивидуальном уровне. Благо, ему регулярно приходят послания от экзотических принцесс или богобоязненных вдов. Таинственным языком онлайн-переводчика они предоставляют возможность разбогатеть на десятки миллионов долларов. Достаточно всего-то отправить на указанный электронный адрес «1-2-Ваше Божье полное имя и адрес вашей страны 3-ваша прямая номера телефона». Главное в этом деле – не терять времени, поскольку «писать назад в меня, как только возможно потому что любая задержка в вашем ответ даст мне номер в поиске другого человека». Скажете, на эти письма никто не отвечает? Почему же их тогда так много?

А тем временем похожими заботами живет и большой мир, вовлекая в них мир маленький. Большой мир знает и периодически охотно сообщает маленькому, что нужно проголосовать за такого-то и такого-то, и уж тогда... Правда, не может прийти к единому мнению, за кого именно. Но это как раз не страшно – маленький мир и сам не лыком шит, знает за кого именно нужно.

Цели у большого мира помасштабнее, чем у маленького. Пока маленький мир искал, куда бы пристроить накопившийся в банке на балконе ценный пепел, большой мир был озабочен, где бы найти подходящее место для складирования золота гетмана Полуботка. Ведь с учетом процентов, наросших за почти три сотни лет в неизвестном английском банке, этого золота выходило ровным счетом по 38 кило на каждого гражданина Украины. В 1990 году украинский парламент даже распорядился о создании специального комитета для поисков драгоценного металла в закромах коварных британцев.

Впрочем, затеи большого мира не так заметно бьют по карману представителя маленького мира, как его собственные. Да, не получается тех самых молочных рек с кисельными берегами, о которых рассказывали со смачными подробностиями, но большой мир всегда готов объяснить маленькому, каким на самом деле получился выигрыш от той или иной операции.

Взять, например, ту же государственную независимость. Большой мир много рассказывал, что именно из-за отсутсвия независимости не хватает столь полюбившейся маленькому миру дешевой колбасы – всю ее увозят к себе и съедают ненасытные москали. Вот если отделиться, то любой будет наедаться от пуза. Зато к тому моменту, когда стало понятно, что одно не зависит от другого, выяснилось, что независимость – и сама по себе ого-го какая ценность.

Яркими красками расписывал большой мир перспективы вступления во Всемирную торговую организацию, которая ВТО. И не важно, что условия вступления не такие выгодные, как хотелось бы. Главное – побыстрее, чтобы вступить раньше России, а уж когда она туда соберется, мы ей такие условия поставим, что все свои потерянные выгоды обратно вернем, да еще прибавим. И пусть опять не получилось, как хотелось. Зато страна состоит в уважаемой международной структуре, не хуже прочих.

Может и ноябрьский саммит в Вильнюсе не принесет маленькому миру увеличение продолжительности жизни на 15 лет и пенсии на 1000 евро, о которых говорится в рекламных роликах большого мира. Но цивилизационный выбор и ценностные ориентации для маленького мира – тоже не пустой звук. Он по-прежнему полон сил и открыт для новых идей. А если даже станет хуже, всегда можно увеличить ежедневный рацион еще на десяток жуков или проверить свежие сообщения на своей страничке в социальных сетях – нет ли нового письма от очередной принцессы...

Ну конечно же есть! «Дорогая, один. Меня зовут миссис Джойс Philip. I родился в Кувейте. Я женат на г-н Джошуа Филипп, который работал с посольство прежде чем он умер. Когда мой покойный муж был жив он хранение сумму $ 4.Million в банк...»

Игорь Гридасов