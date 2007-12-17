Толстоухов с Матвиенко упали с неба?

На сей раз воскресенье – а такие дни обычно не могут похвастать особой информационной насыщенностью, – преподнесло сразу два сюрприза. Первый привет прилетел из стана Партии регионов. Так сказать, самый непубличный из всех публичных регионалов Анатолий Толстоухов, вызвав приступ здорового недоумения (он что, телевизор никогда не смотрит?), ни с того ни с сего поднял тему создания широкой коалиции. Да еще в каком контексте!

Мол, движение навстречу Партии регионов и «Нашей Украины – Народной самообороны» настолько противоречиво “политически и психологически”, что перегрузить его еще участием в одной коалиции с коммунистами – “это значит закрыть данный процесс вообще”. В связи с этим Толстоухов предположил, что наиболее приемлемым форматом широкой коалиции является союз Партии регионов с частью «Нашей Украины – Народной Самообороны» и блоком Литвина, плюс «участие коммунистов в голосовании по тем вопросам, где будет достигнут общий язык или где они поддержат тот или другой законопроект».

Далее последовали философские размышления о природе коалиции как таковой («чтобы заработала коалиция со знаком «плюс», а не со знаком «минус»), более похожие на попытки на пальцах объяснить разницу между их шпионами и нашими разведчиками. А также краткое изложение трех сценариев: «широкая коалиция», «помаранчевая монополия» и «стабильная нестабильность».

“Но третий вариант не является самостоятельным, потенциально постоянным, он будет своеобразным ванькой-встанькой между первым и вторым, и так или иначе, но достаточно быстро ситуация должна прийти к одному из двух”, – резюмировал Толстоухов.

И пока изумленные читатели новостей пытались разобраться, какая это муха укусила и.о. министра без портфеля, на информационном горизонте появился тезка первого оратора – Анатолий Матвиенко (НУ–НС) из Черновцов. В смысле не родом из Черновцов, а выступал он в Черновцах, где и выдал: мол, «создание широкой парламентской коалиции с участием БЮТ, блока НУ–НС и Партии регионов» было и остается лучшим выходом для Украины. Надо понимать, несмотря даже на то, что Тимошенко ни о какой «ширке» и слышать не хочет, а на словосочетание «Партия регионов» едва ли не криком «Караул! Насилуют!» реагирует.

Матвиенко еще много и образно говорил о числителях и знаменателях, о том, куда надо записать «Украина», а куда – засунуть собственные амбиции. Тимошенко досталось на орехи за то, что не хочет широкой коалиции, потому что готовит себе «запасной вариант на президентские выборы». А до кучи – еще и за то, что она сама фактически создала… «ширку», а другим рты затыкает.

Вот как это было сказано: «Она говорит «Регионам» – мы никогда не пойдем с вами в коалицию, ничего не хотим иметь общего, но для того, чтобы вы были довольны, готовы вам отдать должности первого вице-спикера, вице-премьера, заместителей всех министерств Кабмина без исключения. Я себя спрашиваю: а где есть такая практика, чтобы оппозиция получала власть у оппонентов, которые должны реализовывать свою программу? Нигде в мире нет такой практики. Но по своей сути это и есть широкая коалиция, но называть ее такой мы не можем, потому что «не велено».

За компанию перепало «Регионам». Боятся, мол, нового перераспределения собственности. Тимошенко выбирать не хотят, очевидно, в премьеры. Война им выгодна, ведь после создания демкоалиции за ситуацию уже отвечают не «Регионы», а НУ–НС с БЮТ на пару. Ситуацию стараются дестабилизировать: «Ходят и ищут, кого же можно купить. С оставшихся 227 двух найти на каждую ситуацию голосования очень легко».

И поскольку этих типов призвать к порядку не получается никак, а «толчок» реформам необходим до зарезу, значит, надо (замечательный вывод!) согнать БЮТ, НУ–НС и ПР в один загон – пардон, в одну коалицию. Интересно, как этот воскресный оратор намерен убеждать Тимошенко в необходимости смирится с таким развитием событий?

…Союзнички, блин. И ведь, что самое поганое, размер уже созданной коалиции ну никак не позволяет махнуть рукой на всех этих матвиенок с плющами (тот, кстати, еще ничего – он просто голосовать отказывается, хоть в голос воду не мутит, и на том спасибо) и надеяться, что все закончится благополучно. Ага, а потом еще все пять лет трястись: а ну, кто там еще чего напридумывает?

Так и хочется вслед за Прокопом Свиридовичем Серковым прохрипеть: «Дайте мне его хочь за горло подержаться!»

Вера Сорока