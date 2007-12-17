В Киеве столкнулись 50 автомобилей

В Киеве на проспекте Победы, в районе станции метро "Нивки", произошла крупная автомобильная авария. Там столкнулись около 50 автомобилей.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, авария растянулась примерно на полкилометра в обоих направлениях проспекта. Некоторые машины перевернулись на бок, несколько оказались вверх дном.

Виной всему – снег и мороз, которые привели к гололедице.