Chrysler отзывает более 130 тысяч Jeep Grand Cherokee

Как отмечается в заявлении компании, отзыв связан со сбоем в системе программного обеспечения, который может привести к нарушениям в работе световой аварийной сигнализации и подсветки приборной панели. Отзыву подлежат внедорожники "Jeep Grand Cherokee" модели 2014 года, пишет ИТАР-ТАСС.

Chrysler отмечает, что ему пока неизвестно о каких-либо ДТП, вызванных этой неисправностью, и обещает бесплатно устранить выявленный дефект во всех автомобилях, подлежащих отзыву.

По теме: Toyota отзывает из-за неисправности почти 700 тысяч автомобилей

В этом году компания несколько раз объявляла об отзыве автомобилей. В мае производитель отозвал по всему миру 469 тысяч внедорожников марки Jeep из-за проблем с трансмиссией.

В феврале были отозваны 370 тысяч автомобилей по причине дефекта в креплении заднего моста автомобилей, из-за чего во время движения может произойти блокировка колес.

В июне компания отказалась отзывать с рынка 2,7 млн автомобилей, эксплуатация которых, по мнению властей США, небезопасна. Американское управление США по безопасности движения рекомендовало отозвать Jeep Grand Cherokee моделей 1993-2004 годов и Jeep Liberty моделей 2002-2007 годов из-за неправильного расположения бензобака.

По мнению специалистов управления, в результате удара сзади у этих авто может произойти утечка топлива и возгорание. Однако эксперты Chrysler посчитали, что претензия не обоснована.