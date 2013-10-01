«Маленький» украинец и Соглашение об Ассоциации

Что принесет простому украинцу Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом? Во многом – не то, о чем пишут в последнее время противники евроинтеграции Украины, особенно в российских СМИ с акцентом на негатив. Процесс создания зоны свободной торговли между нашей страной и ЕС, что подразумевает соглашение, растянется на десятилетие, все будет происходить довольно медленно и, конечно, не без проблем. Проснуться в Европе сразу же после подписания документа украинцам не «светит». Но ряд позитивных изменений все же будут заметны, причем в ближайшее время. На отдаленную перспективу тоже стоит смотреть с оптимизмом.

Начнем с финансовой составляющей. После подписания Соглашения об Ассоциации Украину ждут резкие изменения на валютном рынке. Документ разблокирует кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, обеспечит возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом, западноевропейские инвесторы будут не изымать, а наращивать вложения в Украину. То есть, Соглашение сыграет роль лакмуса для инвестора. В данной ситуации Нацбанку придется выкупать доллар на межбанке, и выкупать много, чтобы курс не обвалился ниже 8 грн. Таким образом, превалировать будет риск не девальвации, а ревальвации гривни. Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность приобрести иностранную валюту дешевле.

Что касается угроз попадания украинского рынка под завалы дешевых и некачественных западноевропейских продуктов. Согласно условиям соглашения, Украина должна привести свои стандарты в соответствие с европейскими. На деле все будет выглядеть следующим образом: украинец, придя в магазин, сможет увидеть, к примеру, упаковку молока, на которой, наконец-то, будет написано, из чего оно сделано – цельного сырья или порошка. Соответственно, цены таких продуктов будут разниться. Аналогичное произойдет и с другими товарами. Выбор – за покупателем.

В отношении одежды и обуви тоже ожидаются существенные изменения. Конечно, дешевая китайская продукция была и будет на отечественном рынке. Останутся на прилавках и брендовые вещи. Но появится и «среднестатистическая» одежда от европейских дизайнеров происхождением «Made in Ukraine». Такое, например, пальто, - будет дешевле, чем от Диора, но дороже китайского как более качественное, причем из отечественного сырья и собственного пошива. Опять-таки, выбор за украинцем. Не исчезнет и секонд-хенд, хотя, согласно Соглашению об Ассоциации, на его товарооборот пошлины сохранятся.

Не перестают пугать Украину и тем, что ее машиностроительные заводы закроются, так как ЕС не станет покупать соответствующую группу наших товаров. Не секрет, что большая часть украинского экспорта машиностроения ориентирована на Россию, но мало кто знает, что, к примеру, даже Швейцария покупает отечественную продукцию данной сферы производства. Безусловно, это - «гайки и гвозди», так называемый метизный товар. Но его закупают и будут закупать в ЕС, объемы экспорта, скорее всего, даже вырастут. Но это – не главное. Основное то, что на фоне Соглашения бизнес получит возможность организовывать совместные предприятия, открывать филиалы европейских производств на территории Украины. Производственная кооперация – ожидаемый эффект ассоциации с ЕС. К примеру, «Мерседес» сможет производить запчасти и комплектующие в Украине на своих филиалах. Для Украины это означает новые рабочие места, причем хорошо оплачиваемые. Для немцев – меньше мигрантов и экономия средств. Так сказать, обоюдная выгода.

И, все же, остается вопрос о подводных камнях в Соглашении с ЕС. Да, риски есть. Прежде всего – рост цен на высокотехнологические товары и услуги. Ассоциация требует от Украины жесткого соблюдения авторских прав и защиты интеллектуальной собственности. Поэтому придется привыкать покупать программное обеспечение Microsoft по реальной цене, как и другие IT-штучки. Кроме того, повысятся в цене и услуги, где задействованы авторские права.

На самом деле, нет идеальной модели экономики. И Европейский Союз со всеми своими проблемами – отнюдь не мировой эталон стабильности. Но уж точно стабильней и эффективней, чем союз Таможенный.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра