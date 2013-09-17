В возрасте 100 лет умер глава корпорации Тойота

В Японии в возрасте 100 лет сегодня скончался легендарный Эйдзи Тоёда, который долгие годы возглавлял корпорацию Toyota и вывел ее на нынешние позиции крупнейшего производителя автомобилей в мире. Он умер от сердечной недостаточности в больнице, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тоёда родился в Нагое в 1913 году. Он был племянником Сакити Тоёды - основателя корпорации, которая поначалу занималась только производством ткацких станков. Ко времени взросления Эйдзи в семье Тоёда уже сложилась традиция: все сыновья становились механиками. Эйдзи окончил Токийский университет, получил диплом инженера-машиностроителя и в 1936 году пришел работать в семейную фирму своего дяди - Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.

В 1937 году в рамках единой группы была создана автомобилестроительная компания. Президентом корпорации Эйдзи Тоёда был в 1967-1982 годах, затем в 1982-1992 годах занимал пост председателя совета директоров. С 1992 года он был почетным президентом компании, а с 1999 года стал ее высшим советником.

Под его контролем была разработана первая полностью японская легковая машина Crown. Тоёда добился и исторического прорыва - в 1957 году автомобили компании марки Toyota стали экспортироваться и успешно продаваться в США. Именно этот бизнесмен стоял у истоков уникальной системы организации труда в корпорации, которая позволяет ей на основе тонкой гармонизации всех процессов работать фактически без складов. Принцип «канбан», когда комплектующие поставляются непосредственно к месту сборки по мере надобности «точно и вовремя», позволил автопроизводителю избавиться от промежуточных складов, соответствующих материальных потерь и лишнего расхода рабочего времени.

Под руководством Тоёда компания открыла не менее 10 новых заводов, расширила экспорт в десятки стран, модель Corolla стала самой продаваемой машиной всех времен, пишет Businessweek. Именно при Эйдзи для Toyota стали ключевыми такие методы производства как "кайдзен" (постоянное совершенствование), и "джидока" (если на каком-то этапе производство отклоняется от нормы, то весь процесс тут же останавливается).

Тоёда известен также тем, что создал в своей компании плотную сеть рационализаторских кружков, которые вносят большой вклад в разработку новой продукции и повышение ее качества.

Toyota Motor с января по июнь текущего года продала по всему миру вместе с дочерними фирмами более 4,91 млн автомобилей и вышла по этому показателю на первое место в отрасли. Toyota вернула себе лидерство в глобальных продажах в 2012 году после того, как скатилась на 3-е место по числу проданных автомобилей после General Motors и Volkswagen в 2011 году, писал Reuters. Тогда японская компания снизила продажи из-за стихийных бедствий в Японии и Таиланде, а также после серии отзывов автомобилей по всему миру в связи с обнаруженными неполадками. До этого Toyota оставалась лидером мирового автомобильного рынка с 2008 по 2010 год.

В настоящее время президентом Toyota Motors является внук основателя корпорации Акио Тойода, занявший свой пост в 2009 году.

Выручка Toyota Motors, по данным корпорации, за 2013 финансовый год (1 апреля 2012 - 31 марта 2013) составила 22,06 млрд йен, что больше выручки за предыдущий период на 18,7%. Чистая прибыль японского автоконцерна за этот период была 962,2 млн йен, что больше аналогичного показателя за предыдущий финансовый год почти в три раза.