Пивзавод ”Славутич” остановил работу и эвакуировал персонал

Киевский пивобезалкогольный комбинат «Славутич», входящий в состав группы предприятий Baltic Beverages Holding, временно остановил работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня в 06.50 служба охраны предприятия зафиксировала сильное задымление со стороны офисов и складов, находящихся недалеко от территории киевского завода «Славутич» (ул. Краснознаменная, 137). В 06.55 было принято решение о вызове бригады пожарных, так как задымление усиливалось, и разгорался пожар. В 7.20 прибыла бригада пожарных, в течение 40 минут огонь удалось локализовать. Пожар в офисах был остановлен, но склады продолжают гореть.

Согласно правилам техники безопасности, на пивоваренном заводе было сразу же отключено электроснабжение, газ, система кондиционирования.

Для того, чтобы избежать неоправданных рисков и защитить своих сотрудников от возможных последствий пожара, руководство компании приняло решение остановить производство и эвакуировать всех сотрудников компании с территории завода.

В данный момент руководством компании предприняты все меры по защите завода и людей от возможных негативных последствий пожара.

Справка УНИАН. Baltic Beverages Holding (BBH) основан в 1991 году, Цель его создания – инвестирование в пивобезалкогольную отрасль стран бывшего Советского Союза. На сегодняшний день собственниками BBH являются Carlsberg Breweries и Scottish & Newcastle, которым принадлежит по 50% акций.

BBH входит в десятку крупнейших пивоваренных компаний Европы с общим количеством сотрудников более 15 тысяч, штаб-квартира находится в Стокгольме (Швеция).

В состав группы предприятий Baltic Beverages Holding в нашей стране входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня».

В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Foster’s», «Holsten», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», «7 UP».