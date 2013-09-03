В России хотят создать новые "внедорожники"

Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на агентство REGNUM.

Областное правительство уже одобрило три проекта, которые посвящены будущей модели.

Первый проект предполагает создание «отечественного легкового автомобиля типа 4х4 малого класса повышенной проходимости», сборку которого рассчитывают наладить в Нижегородском регионе. Реализацией этой идеи займется фирма «Русавто-НН».

Второй проект, который подготовлен ООО СКБ «Резерв», займется разработкой несущего кузова на основе полимерных материалов, который получит будущий автомобиль.

Третий проект носит название «Learning Effectively Tool» и носит статус образовательного. Он, вероятно, предусматривает подготовку кадров для производства модели.

Детальной информации о будущем внедорожнике пока нет.

Отметим, Нижегородский бизнес-инкубатор был создан в 2007 году. Сейчас он занимает площадь свыше 2,6 тысячи квадратных метров. На территории инкубатора находятся более 12 компаний-резидентов.