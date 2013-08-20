Видеоинженер получил 2 года за трансляцию порно в эфир

Следственный комитет Беларуси завершил расследование дела 17 июня, и оно было передано в суд. С 11 июля дело рассматривалось в суде Партизанского района Минска, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

13 апреля с. г. Белорусский музыкальный телеканал транслировал в дневном эфире видео порнографического содержания. На следующий день управлением СК Беларуси по Минску было возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего сотрудника ОДО «Редакция программы телевещания «БелМузТВ».

Задержанный в Могилеве 15 апреля мужчина мотивировал свой поступок угнетенным психическим состоянием, возникшим у него после ссоры с девушкой. Министерство информации Беларуси вынесло БелМузТВ предупреждение в связи с инцидентом.