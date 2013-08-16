Останется ли Киеврада заложником «политической целесообразности»?

Отпускной сезон – в разгаре, но только не для Киевсовета: новую сессию, вернее, попытку ее провести, назначили на 19 августа 2013 года. Люди ждут решений, прямо связанных с их благополучием: председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Александр Яцунь заявляет: «если назначенная на 19 августа сессия Киеврады не состоится по вине оппозиции, столичные учителя в сентябре, когда выйдут на работу, в банковских выписках за август не досчитаются 20% муниципальной надбавки. В среднем, это от 200 до 360 грн… А если учитель работает не на ставку, а на полторы или две, то он не досчитается ежемесячно около 1000 грн".

Заместитель главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики Зоя Миронова заявляет, что «критическая ситуация из-за блокирования Киеврады сложилась с выплатами муниципальных надбавок» не только учителям, но и «медикам, социальным работникам и работникам культуры».

Председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий Бондарь заявил, что «100 млн. гривень должны поступить на важные городские инфраструктурные проекты - это реконструкция Почтовой площади и строительство станции метро «Теремки». Предусмотрены также средства на подготовку города к зимнему периоду и финансирование социальной программы «Турбота» для поддержки малообеспеченных киевлян, которых более 300 тысяч. Те, кто срывал прошлое заседание, создали проблему не для власти, а для города, для обычных киевлян".

Логика блокирования оппозиции работы Киеврады – внеправовая, юридически безграмотная, аморальная, построенная исключительно на политической целесообразности.

Внеправовая логика – ибо утверждают: Киеврада нелегитимна. 9 августа 2013 года народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко заявляет о «попытке узурпировать власть в Киеве», что «никакого Киевсовета после 2 июня 2013 года не существует, существует сборище людей».

Андрей – молодой еще депутат, поэтому, возможно, не успел узнать некоторых вещей. Возможно, ему бы хотелось, чтобы Киеврада не существовала. Когда 21 мая 1997 года Верховная Рада Украины приняла закон «О местном самоуправлении», Ильенко исполнилось 10 лет. Так вот, статья 49 этого закона "О местном самоуправлении" устанавливает, что полномочия местного органа власти продолжаются до первого заседания сессии совета нового созыва. Со всей манипулятивностью нынешней логики оппозиции никак нельзя допустить, что они договорятся до того, что в 1997-м году приняли нечто, припасенное к 2013-му.

Это называется принцип непрерывности власти, который является одной из фундаментальных основ демократической власти, закрепленных Конституцией Украины. Он касается и полномочий Кабинета Министров, и Президента, и местных органов самоуправления.

Принцип непрерывности власти «сработал» даже в момент развала СССР. Кабинет Министров УССР продолжал свою работу. В стране были вода, газ, электроэнергия.

Альтернативой было безвластие.

Логика оппозиции юридически безграмотна.

Заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук заявил 1 июля 2013 года: «в соответствии с пунктом 17.10. решения Киевской городской рады от 08.02.2013 №3/9060 «О бюджете города Киева на 2013 год», распределение и перераспределение объемом трансфертов из государственного бюджета в период между сессиями Киевского горсовета осуществляется по распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета». Иными словами, Ковальчук говорит: киевский градоначальник Попов своим личным распоряжением может распорядиться выплатить надбавки.

На первый взгляд, присутствует даже какое-то подобие юридической логики.

Но только на первый. Есть закон Украины, он называется Бюджетный кодекс Украины. Скучный, наверное, документ, но статья 23, пункт 11 которого гласит: «запрещается без внесения изменений в закон о госбюджете (решении о местном бюджете) увеличение бюджетных назначений по общему и специальному фондах государственного бюджета (местного бюджета) на оплату труда работников бюджетных учреждений за счет уменьшения других расходов».

Александр Попов не хочет нарушать закон, называется Бюджетный кодекс Украины.

Поэтому только решением сессии Киеврады можно перераспределить дополнительные бюджетные средства, направленные на выплату надбавок бюджетникам. И это не только от 200 до 400 гривен ежемесячных денег к заработным платам всех этих людей, находящихся на содержании бюджета нашего государства - столичных учителей, врачей, медицинских сестер, других социальных работников, которые получают в среднем вдвое меньше средней зарплаты в столице. И не только метро "Теремки", транспортная развязка на Почтовой площади, но и деньги на завершение ремонтных работ в учреждениях образования к новому учебному году, на подготовку городского хозяйства, в том числе школ и детских садов, к отопительному сезону.

Не существует ни одного случая, когда бы Партия регионов, будучи в оппозиции, под аналогичными поводами, а чаще всего – и без поводов срывала бы работу местных органов власти. Когда бы в угоду политической целесообразности «регионалы» срывали бы выплаты бюджетникам, подготовку городов к зиме.

Впрочем, для оппозиции – Киев – только плацдарм для президентских выборов. А на плацдарме главное – бойцы и вооружение. Оплата бюджетников и повседневная жизнь большого города, его обеспечение и инфраструктура при рассмотрении Киева как плацдарма для политической целесообразности, победы на президентских выборах – явно вопрос второстепенный. На плацдарме воюют, на нем не живут.

Вячеслав Пиховшек