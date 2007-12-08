Производители коньяка отчитались о рекордных продажах

За двенадцать месяцев - с ноября 2006 по ноябрь 2007 года - было продано рекордное с 1936 года количество бутылок коньяка - 163 миллиона. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство AFP со ссылкой на данные Национального межпрофессионального бюро коньяка (BNIC, Bureau national interprofessionnel du cognac).

По сравнению с 2006 годов объем продаж увеличился на 8,5 процентов. Пять производителей коньяка, среди которых Camus, Hennessy, Courvoisier, Martell и Remy Martin, сообщили, что с 2001 года их продажи выросли почти на 40 процентов.

Рынок ожидает роста цен на коньяк с учетом невысокого урожая винограда в текущем году и высоком спросе на напиток. Цены независимых производителей на коньяк возраста 10 лет и более в некоторых случаях повысились на 350 процентов за полтора года.