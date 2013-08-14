В Киеве 234 дома не платят за горячую воду
Директор расчетного департамента публичного акционерного общества «АК «Киевводоканал» Станислав Каплуненко заявляет, что 234 дома не платят за горячую воду, следовательно предприятие терпит убытки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», об этом Каплуненко сказал на заседании круглого стола на тему «Кому принадлежит горячая вода?».
Он сообщил, что в настоящее время предприятию не платят за горячую воду 234 дома, в котором созданы ЖСК. За год сумма их долга достигла 32 млн. грн. «При этом стоит отметить, что уровень оплаты киевлянами за полученную услугу составляет приблизительно 80%, а к поставщику услуги доходит не более 50-60% оплаченных средств. Наибольшая проблема заключается в том, что должниками чаще оказываются не граждане, а управляющие организации, в частности, ОСМД и ЖСК», - сказал Каплуненко, отметив, что из 1 тыс. 117 существующих в настоящее время в Киеве кооперативов 234 являются хроническими должниками по коммунальным услугам, в частности, по поставкам горячей воды.
По словам Каплуненко, больше всего должников в Деснянском и Оболонском районах Киева.