В Киеве 234 дома не платят за горячую воду

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», об этом Каплуненко сказал на заседании круглого стола на тему «Кому принадлежит горячая вода?».

Он сообщил, что в настоящее время предприятию не платят за горячую воду 234 дома, в котором созданы ЖСК. За год сумма их долга достигла 32 млн. грн. «При этом стоит отметить, что уровень оплаты киевлянами за полученную услугу составляет приблизительно 80%, а к поставщику услуги доходит не более 50-60% оплаченных средств. Наибольшая проблема заключается в том, что должниками чаще оказываются не граждане, а управляющие организации, в частности, ОСМД и ЖСК», - сказал Каплуненко, отметив, что из 1 тыс. 117 существующих в настоящее время в Киеве кооперативов 234 являются хроническими должниками по коммунальным услугам, в частности, по поставкам горячей воды.

По словам Каплуненко, больше всего должников в Деснянском и Оболонском районах Киева.