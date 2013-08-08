Чем грозит Украине пиратство номер один

Отсутствие эффективных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности в Украине остается среди испытаний для международных инвесторов, работающих на отечественном рынке. В Администрации Президента подсчитали, что в 2001-2005 годах, когда Украина впервые попала в список "Приоритетных иностранных государств" специального отчета 301 ежегодно публикуемого Торговым представительством США, потеря экспорта Украины колебалась между 170 и 500 млн. долларов США. Ситуацию удалось исправить благодаря совместной работе делового и экспертного сообществ, а также вовлечению украинского правительства. Стране вернули тарифные и налоговые льготы в рамках Общей системы преференций.

Менее 10 лет спустя, за нарушение авторских прав Украина была объявлена "Пиратом №1" во второй раз за историю своей независимости. В официальном отчете Международный альянс интеллектуальной собственности (МАИС) отметил, что у страны серьезные проблемы с соблюдением законов по защите авторских прав, и рекомендовал Офису торгового представителя США незамедлительно исключить Украину из списка бенефициаров торговых преференций. За этим последовало расследование. Для проведения расследования и, впоследствии, решения проблемы защиты авторских прав, Офис торгового представителя США направил в Киев с рабочим визитом своего Директора по вопросам интеллектуальной собственности и инноваций для проведения встреч с представителями бизнеса, экспертов и правительства. Среди ключевых проблем, которые должны быть решены до завершения расследования в конце ноября 2013 года, были названы использование государственными органами нелицензионного программного обеспечения, сложности с функционированием организация по охране авторских и смежных прав и распространенное интернет пиратство.

Торговый представитель США ясно дал понять, что в этот раз Украине потребуется продемонстрировать не только готовность и желание менять ситуацию в сфере защиты авторских прав к лучшему, но и реальные изменения.

Несоблюдение прав интеллектуальной собственности в Украине является системной проблемой и законодательная база – это лишь одна из предпосылок. Принципиальную роль сейчас играет недостаток политической воли для соблюдения уже существующих норм, а также обязательств перед международным и отечественным сообществами владельцев авторских прав. В поиске баланса интересов владельцев, дистрибьюторов и потребителей прав интеллектуальной собственности находятся даже развитые страны. За последние десятилетие национальное регулирование этой сферы существенно улучшилось, так что теперь пришло время для реализации принятых законов на практике.

Если ситуацию не удастся исправить кардинально и оперативно, мы в Американской торговой палате прогнозируем ряд потенциальных последствий для Украины, среди которых экономические санкции являются лишь одной стороной медали. Более значительным является тот факт, что данные обстоятельства ставит под угрозу репутацию Украины. Международные инвесторы, объединённые нашей организацией, считают, что неэффективная защита авторских прав оказывает негативное влияние на оценку инвестиционного климата и имидж Украины в целом. Улучшение имиджа, в свою очередь, позволит стране привлечь как внутренние, так и иностранные инвестиции в сферу Hi-Tech, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост.

Пришло время радикальных перемен. Мы открыты для сотрудничества с органами государственной власти, бизнесом, экспертами и дипломатическим сообществом для работы над улучшением ситуации с соблюдением авторских прав. Это принесет пользу экономике страны, украинским компаниям и специалистам, которые способны создавать новые и инновационные продукты, а так же международным владельцам авторских прав, которые готовы инвестировать и поддерживать экономику, снабжая отечественный рынок своими современными продуктами и услугами.

Хорхе Зукоски, Президент Американской торговой палаты в Украине