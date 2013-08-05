"Шахтер" - "Динамо": причем тут судейство?

Состоявшееся вчера украинское футбольное "классико", как принято называть матчи "Динамо" - "Шахтер", наглядно показало, что бурное летнее трансферное межсезонье в обоих клубах никак не сказалось на главном. Пропасть между командами как была, так и осталась. "Динамо" по-прежнему гораздо хуже "Шахтера".

Перед матчем в Донецке среди публики витало настроение, что уж этот матч точно не будет таким, как многие предыдущие. "Динамо" сейчас, как минимум, ровня сильнейшему клубу страны, а, может, даже где-то его превосходит. Об этом говорили проходящие мимо по улице мужики с бутылками пива, об этом говорили специалисты с экранов телевизоров, об этом писали в газетах. В основном, в киевских. То ли настойчиво будоражили сами себя, то ли выдавали желаемое за действительное.

Между тем, повод так рассуждать был. И достаточно весомый. Ведь у киевлян пять новичков высокого европейского уровня. Тех, за которых руководство "Динамо" выиграло борьбу у солидных английских и прочих грандов. И четыре из них вчера вышли на поле. Но единого целого с партнерами они создать не смогли. Киевляне хорошо действовали каждый по отдельности, но, когда дело доходило до осмысленной комбинационной игры, на первый план выходили защитники "Шахтера". И так было на протяжении практически всего матча.

Что до "стариков", то например, играющие в "Динамо" уже больше года Лукман Аруна и Мигель Велозу никак не могли смириться с той мыслью, что их главное дело – оборона, а уж потом, при возможности, подключение к атакам. Да, у команды была большая потеря перед игрой в лице Дениса Гармаша, но его мог достойно заменить Огнен Вукоевич. Этот-то действительно "старик", играет в "Динамо" много лет, связи с партнерами налаженные. Вернее, играл. А вот с приходом Блохина прочно сел на скамейку. Что между ними произошло? Почему Вукоевич не играет, особенно в столь важных матчах? Тайна за семью печатями. Вот только в центре поля "Шахтер" вчера полностью переиграл "Динамо". Томаш Хюбшман и Дмитрий Гречишкин отлично справились со своими обязанностями, не перетаскивали одеяло друг у друга, и не лезли без особой нужды в атаку.

К сожалению, потерялся вчера на поле и еще одна новоявленная звезда отечественного футбола в целом и сборной страны, в частности, Андрей Ярмоленко. Впрочем, потерялся он уже далеко не вчера. Просто, на фоне "Шахтера" было особенно заметно, что Ярмоленко – один из худших на поле. И пусть формально он был заменен из-за травмы, на роль лидера явно не тянет. Тем более - лидера в раздевалке, с учетом того, что Блохин доверил ему капитанскую повязку. Беланда, Ленс и Мбокани показывают своей игрой, что Ярмоленко в нынешнем "Динамо" - фигура переоцененная.

Если развивать тему, то Роман Безус, заменивший Ярмоленко, тем более никак себя не проявил. И это уже тенденция. Ведь Безус неудачно входит в игру далеко не в первый раз, явно не вписываясь в "Динамо". И разговоры о том, что он еще не "притерся" с каждым днем становятся все менее актуальны. В "Динамо" он с конца зимы. Видимо, просто уровень игрока гораздо ниже. А вот заменить Ярмоленко кто-то другой не мог – лимит на легионеров.

Кстати, насчет лимита. Киевляне начинали матч с пятью украинцами в составе. Видимо, Блохин хотел оставить себе пространство для тактического маневра, если что-то пойдет не так. В итоге, на место центрального защитника вышел Евгений Селин, в то время как купленный в "Базеле" Александр Драгович остался в запасе. И хоть никто еще не видел в динамовском деле новичка из швейцарского клуба, можно предположить, что кашу он бы не испортил. Извините, но игроки "Шахтера" из Селина чуть ли не делали посмешище.

А вот единственный, кто был по-настоящему хорош среди киевлян, так это Евгений Хачериди, лучший на своей позиции. Даже у специалистов, симпатизирующих "Шахтеру", после игры было мнение, что в донецком коллективе столь сильного защитника нет. Но вчера был совсем не тот случай, когда один в поле воин.

Кто виноват? Что делать? Олег Блохин может сколь угодно говорить про две недели, которых ему не хватило на то, чтобы коллектив сыгрался. Календарь есть календарь, и следовать ему стоит неукоснительно. А безнадежно отстать в турнирной таблице и потерять все шансы на чемпионство можно уже сейчас. Впрочем, 5 очков – пока не столь существенное отставание. А вот что нужно сделать, так это из всего обилия новичков действительно высокого класса создать единую команду, со своим рисунком игры. Но все больше и больше берут сомнения в способности Блохина этого достичь. Они, собственно говоря, брали, еще когда он только пришел в "Динамо". А сейчас становятся чуть ли не навязчивой идеей.

Играть же все время за счет накачки в раздевалке невозможно. Ведь это же клуб. Ежедневная кропотливая работа на протяжении сезона, который длится, с учетом цикла подготовки, 11 месяцев. Метод раздевалки подходит в сборной, куда игроки приезжают изредка, да и без "накачек" от тренера готовы выложиться по полной…

Вместе с тем, говоря про сегодняшнее "Динамо", стоит отметить, что пациент болен, но не безнадежен. Недаром на послематчевой пресс-конференции тренер "Шахтера" Мирча Луческу отметил, что увидел самое сильное "Динамо" за последние годы. Говорил он, безусловно, про перспективу, про то, насколько потенциально сильно "Динамо" за счет новых приобретений. Хотя, зная характер Мистера, можно предположить, что он лукавил. Ведь сам "Шахтер" однозначно стал слабее после отъезда своих лидеров. И купленные им на смену игроки еще только пытаются стать звездами.

Это, кстати, еще одно существенное отличие "Шахтера" от "Динамо". Правда, уже в области клубной философии. Все покупки "Динамо" - сиюминутное усиление, на сегодня. В то время как в "Шахтере" всё - исключительно на перспективу. Во вчерашнем матче играли только те, кто имеет опыт выступлений против "Динамо" уже на протяжении многих лет. Лишь потом, когда судьба матча уже была предрешена, Луческу отважился выпустить на замену Фреда. И, тем не менее, хитрый и мудрый румын сумел найти то сочетание и так настроить игроков, что далеко не оптимальным по нынешним временам составом они сумели продолжить победную серию над "Динамо". И сделали это более чем убедительно.

…Олег Владимирович, судейство тут не причем. Да, возможно, оно было не идеальным, но на судьбу матча не повлияло точно. На равных с "Шахтером", о чем так грезили болельщики, киевляне сыграли только в первом тайме. А во втором хозяева полностью переиграли "Динамо" и победили абсолютно заслужено.

Я тут попытался проанализировать, насколько тот или иной игрок соответствует уровню игры "Динамо". Вот только в голове все время крутится вопрос: насколько уровню "Динамо" соответствует тренер?..

Кирилл Стадниченко