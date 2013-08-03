АМК расследует, почему ГАИ требует деньги за эвакуатор
07:04, 03 августа 2013Разное
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Николаевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в конце июля возбудило дело в отношении Управления Госавтоинспекции МВД по признакам злоупотребления монопольным положением.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении АМКУ в Николаевской области, транспортное средство, которое доставлялось эвакуатором к месту хранения, сопровождал автомобиль ГАИ, а затем с владельца автомобиля управление ГАИ взимало за это плату, хотя владелец данную услугу не заказывал и это не предусмотрено положениями действующего законодательства.
Как уточнили в отделении, в настоящее время расследование по делу продолжается. В частности, выясняется, насколько массовым было данное явление.
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