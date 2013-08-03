АМК расследует, почему ГАИ требует деньги за эвакуатор

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении АМКУ в Николаевской области, транспортное средство, которое доставлялось эвакуатором к месту хранения, сопровождал автомобиль ГАИ, а затем с владельца автомобиля управление ГАИ взимало за это плату, хотя владелец данную услугу не заказывал и это не предусмотрено положениями действующего законодательства.

Как уточнили в отделении, в настоящее время расследование по делу продолжается. В частности, выясняется, насколько массовым было данное явление.