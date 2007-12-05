Корпорация Би-Би-Си просит защиты у российского МИД

Британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си обратилась в МИД России с просьбой содействовать в обеспечении безопасности ее сотрудников в России. Дело в том, что в конце ноября сразу трое корреспондентов Би-Би-Си в Москве подверглись нападениям, отмечает News.ru.

"Мы крайне обеспокоены этим необычным всплеском нападений в Москве. Хотя мы и не располагаем доказательствами того, что эти нападения были связаны с их работой на Би-Би-Си, но мы не исключаем такую возможность", - говорится в официальном сообщении Би-Би-Си.

В частности, по данным британской корпорации, 24 ноября около восьми часов вечера в московском метро было совершено нападение на Давлата КУДРАТА, который является гражданином России и работает в службе Би-Би-Си, вещающей на Центральную Азию. При этом нападавшие выкрикивали расистские ругательства. В результате их задержали сотрудники милиции.

На следующий день, 25 ноября, двое неизвестных избили сотрудника Русской службы Би-Би-Си Михаила ДЕНИСОВА. Ему сломали нос, ребра, украли мобильный телефон, банковскую карточку, значительную сумму денег.

30 ноября другой корреспондент Русской службы Евгений ДЕМЧЕНКО был избит по дороге с работы домой.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности наших сотрудников. Также мы пересматриваем наши меры безопасности в Москве в свете этих событий", - отмечается в сообщении.