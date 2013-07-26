Водитель больше суток "держал оборону", запершись в машине

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины, 25 июля в Стрыйском районе Львовской области 26-летний житель Каменка-Бугского района заблокировался в салоне своего микроавтобуса «Фольксваген транспортер», таким способом отказываясь выполнять требования представителей исполнительной службы.

25 июля, около 8 часов утра, автомобиль «Фольксваген транспортер», под управлением жителя Каменка-Бугского района, после срабатывания системы «Рубеж» остановили работники ГАИ на посту Государственной автомобильной инспекции в селе Добряны Стрыйского района.

Согласно действующему законодательству, после того, как сработала система «Рубеж», инспекторы обязаны остановить и задержать водителя автомобиля и сообщить об этом в исполнительную службу.

Однако водитель категорически отказался платить штраф и заблокировался в салоне автомобиля, требуя отпустить его „без уплаты штрафа”.

На протяжении 30 часов водитель отказывался выходить из микроавтобуса, игнорировал требования представителей исполнительной службы оплатить штраф в размере 858 грн 34 копейки. И только около 14.00 26 июля он согласился оплатить штраф, после чего получил возможность продолжить свою поездку.