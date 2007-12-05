Пьяный водитель ”Опеля” врезался в электроопору: погибла пассажирка
11:45, 05 декабря 2007Разное
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Еще трое людей доставлены в больницу
В Запорожской области во время дорожно-транспортного происшествия погиб один и травмированы 4 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня ночью в пгт Михайловка Запорожской области водитель автомобиля "Опель Омега", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на электроопору.
В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия, а водитель и еще три пассажира с телесными повреждениями доставлены в больницу.
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