Пьяный водитель ”Опеля” врезался в электроопору: погибла пассажирка

В Запорожской области во время дорожно-транспортного происшествия погиб один и травмированы 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня ночью в пгт Михайловка Запорожской области водитель автомобиля "Опель Омега", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия, а водитель и еще три пассажира с телесными повреждениями доставлены в больницу.